Türkiye'deki Yemenli öğrenci sayısı artıyor

İSTANBUL, () - Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar ve beraberindeki heyet İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Motahar, Yemenli öğrencilerin Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih ettiğini ve sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, İkili İlişkiler Sorumlusu Raydan Khulob ve beraberindeki heyet, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör Yardımcısı Prof. Nail Öztaş ile bir araya geldi. Görüşmede, Yemen ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Yemenli öğrencilerin Türkiye'de aldığı eğitim ve akademik değişim programları ele alındı.

"ÖĞRENCİLER İÇİN İYİ BİR HEDEF"

Türkiye'de birçok üniversiteyi ziyaret ettiğini belirten Tareq Motahar, "İGÜ'den beklentilerim yüksekti, geldiğimde daha da yüksek düzeye ulaştı. Üniversite herkesin yüksek kaliteli eğitim alması için yeni kuşakları çok destekliyor. Bütün yeni fikirlere gerçekten çok açıklar ve bu çok önemli bir nokta. Yemenli öğrenciler iyi bir eğitim arayışındalar ve bence İGÜ onlar için iyi bir hedef olabilir" dedi.

Yemen ve Türk kültürlerinin birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Motahar, “Türkiye’ye eğitim için gelen Yemenli öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kendi tecrübemden söyleyebilirimki Yemenli öğrenciler eğitim için Türkiye’yi Avrupa ülkelerine tercih ediyorlar" diye konuştu.

GAYRETLİ: BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Üniversite hakkında bilgi veren Abdülkadir Gayretli ise, her türlü akademik ve bilimsel projeye açık olduklarını belirterek, "700’e yakın uluslararası öğrencimiz var. Üniversitemizi tercih etmelerinde verdiğimiz diplomaların uluslararası geçerliliğe sahip olması önemli bir etken oluyor. 100’ü aşkın laboratuvarımızı tüm öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Her türlü bilimsel araştırma yapmalarına olanak sağlıyoruz. Projelerine destek oluyoruz. Ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmek için uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Yemen’le de kültürel bir bağımız var. Bu bağları daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.