Türkiye'de ilk Nahit Taşı İşleme Bölümü Midyat'ta açıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), ()- MARDİN Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde açılan Kalker (Katori) Nahit Taşı İşleme Bölümü, törenle hizmete açıldı. Türkiye'de bu alanda açılan ilk okul olma özelliği taşıyan bölümde, öğrenciler, geçmişten günümüze Müslüman, Süryani ve Ezidilerin evleri ve dinsel yapılarını süsleyen nahit taşını işleyecek.

​Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde açılan Kalker (Katori) Nahit Taşı İşleme Bölümü, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Binlerce yıllık bir geçmişten günümüze Müslüman, Süryani ve Ezidilerin evleri ve dinsel yapılarını süsleyen, bölge ekonomisine sağladığı katkıyla da beyaz elmas olarak tabir edilen Midyat'ın kalker taşı ve taş işleme sanatı, artık üniversite bünyesinde geleneksel, yeni tasarımlar ve motiflerle nesilden nesile aktarılacak.

Midyatlı taş işleme ustalarının merkezi sayılan ilçenin Yolbaşı köyünde, Midyat Belediyesi'nce tahsis edilen bir binada eğitim verecek olan Kalker (Katori) Nahit Taşı İşleme Bölümü, ilk yılında çeşitli illerden gelen 20 öğrenci ile öğretime başladı. Bölümün açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Belediye Başkan Vekili Şehmus Gümüş, Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Tarık Demir, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, kurum amirleri, MYO öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ağırakça, "Taş işlemeciliği Mardin'in kendisi demektir. Taşa adeta sanatı nakşeden ve taşa özellik kazandıran bu sanat, Midyat'ta yeniden doğuyor. Özellikle Yolbaşı köyünde bunun işlenmiş olacağı, ayrı bir mana taşımaktadır. Öğrencilerimiz bu haftaki yerleştirmelerle bölümü ful doldurmuş oldu. Bu öğrencilerimizin Mardin'e gelmesi ayrıca yeni bir renk oluşturdu. Bundan sonra telkaride nasıl ki her sene 20 usta yetiştiriyorsak, bundan sonra da taş işlemeciliğinde her yıl 20 tane usta yetiştirmiş olacağız" dedi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya taştan işlenmiş bir plaket verdi. Ardından protokol ve davetliler, atölyede öğrencilerin hünerli elleriyle taşa nakış nakış işledikleri motifler ve çalışmaları izleyip, yeni dersliklerini gezdi. Burada Rektör Prof. Dr. Ağırakça, öğrencilerin yanına oturup taşa nasıl şekil verdikleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra kendisi de bir süre taş işledi. Program, yapılan ikramların ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI