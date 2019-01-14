Türk öğrencilerden Finlandiya'daki Robotik Yarışması'nda büyük başarı

İSTANBUL, () - FİNLANDİYA'nın Riihimaki şehrinde düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Yarışması'na, 'Unforget2ables' isimli takımlarıyla Türkiye adına katılan ortaokul öğrencileri, 'jüri özel ödülü' ile yurda döndü.

Özel Erkan Ulu Okulları'nda okuyan ortaokul öğrencileri, 'Unforget2ables' isimli robotik takımlarıyla Finlandiya'nın Riihimaki şehrinde, 12- 13 Ocak'ta düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Yarışması'na katıldı. Avrupa ülkelerinden de katılımın olduğu yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 'jüri özel ödülü' aldı. Takım çalışmasındaki disiplinleri, turnuva katılımcısı takımlar arasındaki uyumlu ve örnek davranışları ile yarışma robotlarındaki nitelikli performans bütünlüğü değerlendirilen öğrenciler, ödülü Finlandiya Basketbol Birliği (FIBA) Başkanı Antti Zitting'den aldı.

'GELECEK İÇİN DEĞERLİ YATIRIM'

Özel Erkan Ulu Okulları robotik takımının mentorluğunu üstlenen, bilişim teknolojileri öğretmeni ve eğitim teknolojileri uzmanı Meltem Öksüz Karagöz, "Öğrencilerimizin hayatlarının ve hayallerinin bilişim dersleri ile yeni boyutlar kazanması, gelecek için gerçekten değerli bir yatırım. Öğrenciler, kodlama dersi ile oynamak istedikleri oyunları nasıl yazacaklarını öğrenirken robotik teknolojileri dersi ile de donanım yeteneklerini geliştiriyor" dedi.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) alanlarını bir araya getiren projeler ürettiklerini de dile getiren Karagöz, "Biz öğrencilerimizle hayallerimizde yaşamak istediğimiz her şeyi mümkün kılmaya azmeden hevesli bir ekibiz. Okulumuzda sahip olduğumuz teknoloji ve bilişim altyapısı da çalışmalarımızı bu yönde destekliyor" diye konuştu.

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