Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!

Fikret Yüksel Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season Turnuvası’na Türkiye genelinde 54 seçkin lise katılmıştır.Büyük bir mücadeleyle geçen final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Avrupa Sınav Koleji Eurobotics takımı, Türkiye şampiyonluğunu elde etmiştir ve 2018 yılında Amerika’da düzenlenecek bilim, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanındaki yarışmalarda ülkemizi temsil edecektir. Eurobotics Takımımız, daha önceki yarışmalarda da dereceye girmiş, Türkiye’de Rookie Ödülünü, Amerika’da ise Team Spirit Award ödülünü ülkemize kazandırmıştır.