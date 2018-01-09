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Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!

2017 Robotik Yarışması Türkiye Şampiyonu, İstanbul Avrupa Sınav Koleji oldu. Avrupa Sınav Koleji öğrencileri, Türkiye’de ilk kez İstiklal Marşını okurken Türk Bayrağımızı göndere robotları ile çekti.

09 Ocak 2018 Salı 14:03
Türk Bayrağı Robotlara Emanet Edildi!

Fikret Yüksel Vakfı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season Turnuvası’na Türkiye genelinde 54 seçkin lise katılmıştır.Büyük bir mücadeleyle geçen final müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Avrupa Sınav Koleji Eurobotics takımı, Türkiye şampiyonluğunu elde etmiştir ve 2018 yılında Amerika’da düzenlenecek bilim, teknoloji, inovasyon ve mühendislik alanındaki yarışmalarda ülkemizi temsil edecektir. Eurobotics Takımımız, daha önceki yarışmalarda da dereceye girmiş, Türkiye’de Rookie Ödülünü, Amerika’da ise Team Spirit Award ödülünü ülkemize kazandırmıştır.

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