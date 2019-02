Ticarette dijital dönüşüm İGÜ'de ele alındı

İSTANBUL,() - İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü tarafından 'Uluslararası E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Semineri' düzenlendi.

Gelişim Tower’da Dr. Öğr. Üyesi Bahar Meriç Atakan tarafından düzenlenen seminere e-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanı Sedat Ateş konuk oldu. Seminerde dijital dönüşümün uluslararası ticaret ile ilişkisi irdelendi.

Dijital Dönüşümü “mülksüzleşme” olarak ifade eden Ateş, “Hiç restoranı olmayan yemek sipariş hattı, hiç stok tutmayan e-ticaret sitesi, hiç dükkânı olmayan çiçekçi… Dijital dönüşüm yemek, market, araba, eğitim, finans, vergi, sağlık, sigorta, spor, hizmet vb. her alanda son sürat devam ediyor” şeklinde konuştu.

“MESLEKLER EVRİM GEÇİRİYOR”

Mülksüzleşme etkilerini sokakta ve her yaş grubundan ve her kuşaktan bireyin daha yoğun hissetmeye başlayacağını ifade eden Sedat Ateş, “Büyük düşünmek ve önemlisi üretmek, ürettiğimizi hayata geçirmek zorundayız. Dijital göçebe isminde bir kavram başladı. Bu kavram tam olarak internet bağlantımız ve bilgisayarımızın olduğu her yerde iş yapma özgürlüğünü, sabit bir mekâna bağlı kalmadan bize getiriyor. Hal böyle olunca meslekler evrim geçiriyor ve iş yapış şekillerinde kaçınılmaz değişiklerin başlamasının zil sesi duyuldu” dedi.

“SINIRLAR KALKTI”

Dünyanın küçük bir pazar haline geldiğini belirten Ateş, “Uluslararası sınırlar ticarette kalkarak çeşitli devletlerin milli meselesi haline geldi. Eskiden ürün alımını sadece yurt içindeki e-ticaret pazarlarında alabilirken şimdi evrensel köyde farklı satıcılardan ve ülkelerden ürünleri kıyaslama ve alma imkânına sahibiz. Tam tersi bir düşünce ile kendimize yeni bir pazar yaratmak ve kısır döngüden kurtulmak için uluslararası pazarlarda ürünlerimizi sergileyerek yeni satış kanalları açabiliriz” ifadelerini kullandı.

“E-TİCARET HACMİ ARTTI”

2018 yılsonu itibariyle küresel e-ticaret hacminin 3 trilyon dolara yaklaştığını belirten Sedat Ateş şunları söyledi:

“Türkiye’de son 5 yılda yüzde 350 oranında artarak 45 milyar Türk Lirası'nı aştı. Bu veriler ışığında çalışılmak istenen ülkedeki hedef kitlenin tatil günleri, sevdiği sporlar, diziler, yemekler vb. çok yönlü incelenerek, sosyal medya üzerinden o ülkenin konuştuğu dille hazırlanan video reklamlar ve metin söylemleriyle yakalanabilir. Farklı açılacak reklamlar ile başarılı olanlar belirlenerek, ölçümleri düzenli takip edilir.”

“REKABETTE ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLİRİZ”

Ödeme ve lojistik noktasında artık firmaların çok ileri seviyelere ulaşmış olduğunun altını çizen Ateş, “Kapıdan alınan ürünü gümrükleme ve başka ülkede son tüketiciye teslim noktasında devletin ana politikası olmuştur. Özellikle iç pazarda ürettiğimiz ürünlerde rekabet üstünlüğü sağlayacak kategorilere sahibiz” dedi.

Seminer sonunda Sedat Ateş’e Dr. Öğr. Üyesi Bahar Meriç Atakan tarafından üniversite adına teşekkür plaketi takdim edildi.