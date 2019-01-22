TED'den düşük gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – TÜRK Eğitim Derneği (TED) devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarında başarı kazanmış, düşük gelirli ailelerin çocuklarına eğitim veriyor. Bu kapsamda, 59 devlet okulunda öğrenim gören Tam Destek Burslu 345 öğrenci kişisel gelişim ve sosyalleşme kampında eğitim alıyor.

Türk Eğitim Derneği’nin hedefi, çocukların kampta aldıkları eğitimle, özgüvenlerinin ve ifade güçlerinin artması. ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Beden Dili ile Hareket’, ‘Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon’ başlıklarındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fotoğraf çalışmaları ve dans atölyeleri düzenlenecek. Kamp, 22-23-24 Ocak tarihlerinde TED Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 21’inci yüzyılda akademik başarının neredeyse öneminin olmadığını söyledi. Dünyada akademik başarıdan daha önemli sosyal ve kültürel başarı olduğunu belirten Pehlivanoğlu, “Sabancı Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma vardı. Araştırmaya göre, üniversite başına ilk binde kazananların yaşam başarısı yüzde 28’di. Mutluluk endeksinden bahsediyorum. Biz Türk Eğitim Derneği olarak ve bir Sivil Toplum Örgütü olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘DUVARLARIN YIKILMIŞ OLDUĞU BİR TÜRKİYE’DE YAŞAMALARINI İSTİYORUZ’

Kendi okulunda okuyan öğrencileri sosyal ve mümkün olduğu kadar akademik yukarıya taşımak için yeni bir şey yapma fikriyle ortaya çıktıklarını kaydeden Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

“Bundan 3 yıl önce yaptığımız bir toplantıda bir annenin yaptığı konuşma ile bizde başka bir ışık daha yaktı. Biz herkesin zihinleri kendilerinden olsunlar diye kim olursa olsun bölerek değil, gençlerimizi ülkesini, bayrağını, toprağını bilen dünyayla rekabet edebilecek lisana sahip olan ve önündeki eğitim ile ilgili duvarların yıkılmış olduğu bir Türkiye’de yaşamalarını istiyoruz. İnsanları ülkenin neresinde doğarsa doğsun eşit kılan, yaşam ve hayat görüşleri ile inançları ne olursa olsun bölmeyen bütünleştiren bir ülkede yaşamak istiyoruz.”

‘BİNLERCE ÖĞRENCİYİ BU PROJEYLE GELİŞTİRECEĞİZ’

Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de tam destek bursunun pilot uygulamalarına başlandığını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

“İnşallah Türkiye’nin her tarafından binlerce öğrenciyi bu projeyle geliştireceğiz. Şuna inanıyoruz ki, dünya nimetleri benim evladımın olduğu kadar sizinde hakkınız. Elimizden geldiği kadar destek olmaya, sizi geliştirmeye ve yaşama hazırlamaya gayret sarf ediyoruz. Sadece Ankara’da tam destek burslu 2 binin üzerinde öğrencimiz olacak. Sizin ailemizde olmanızdan hepimiz gurur duyuyoruz. Umuyorum ki bu aile milyonlara gelecek. Bu milyonlar ülkeyi daha güzel, demokratik, çağdaş, kültür ve inançlarına daha bağlı bir toplum olarak yetiştirecek, çatışmalardan uzak olacak.”

‘KARŞILIKSIZ DESTEK VERİYORLAR’

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde okuyan Merve Erdoğan, Türk Eğitim Derneği’nde olmaktan çok gurur duyduğunu söyledi. Türk Eğitim Derneği’nin akademik, sosyal ve kültürel açıdan fazlasıyla desteklediğini belirten Merve Erdoğan, “Türk Eğitim Derneği’nde genç bir meşale olmak bizim için gerçekten büyük bir gurur. Bize gerçekten karşılıksız destek veriyorlar. Bizim yapmamız gereken tek şey başarılı olmak, bizde bunun için çabalıyoruz. Ben burada çok fazla arkadaş edindim ve çok şey öğrendim. Kendimi ifade ediş şeklim gelişti” dedi.

‘ÖZGÜVENİMİZ ARTTI’

Cumhuriyet Fen Lisesi’nde okuyan Bahadır Kurt da, 1,5 yıldır Türk Eğitim Derneği’nde tam destek programına dâhil olduğunu belirtti. Özellikle İngilizce dersinde başarı kaydettiklerini söyleyen Bahadır Kurt, “Özgüvenimiz arttı. Hedeflerimize ulaşmamızda ayrıca destek oluyorlar. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uzay ve Uçak Mühendisliği hayal ediyorum” diye konuştu.

‘TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİR NEVİ BENİM AİLEM’

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nde okuyan Neslihan Korkmaz ise, şunları söyledi:

“Türk Eğitim Derneği bir nevi benim ailem. Çünkü bana özgüven ve birçok imkân sağlıyor. Maddi ve manevi destek veriyor. Derslerde akademik başarımı yükseltti. İngilizceyi daha iyi konuşmamı sağladı. Sosyalliğimi ve kültürümü de çok arttırdı. Çok istediğim bir şey olan topluluk içerisinde dans etmek. Bunu burada sağlıyorum. Hayalim ODTÜ’de Psikoloji okumak.”

TAM DESTEK BURSU NEDİR?

Tam Destek Bursu, Türk Eğitim Derneği’nin çok önem verdiği bir öğrenci destekleme programıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8’inci sınıflar için yaptığı ulusal düzeydeki sınavda başarı kaydetmiş, belli bir gelir grubunun altında yer alan ailelerin çocukları için hazırlanmıştır. Ankara’da 59 okul olmak üzere, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’ı da kapsayan 83 okulda 441 öğrencimiz bugün bu burstan yararlanıyor. Öğrenciler hafta sonları servisler ile evlerinden alınarak, Cumartesi günleri İngilizce ağırlıklı akademik bir programa, Pazar günleri ise, sanatsal ve sportif etkinliklerle okul yaşamlarına destek olunuyor.