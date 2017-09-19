Son Dakika TEOG sınavı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TEOG sınavı resmen kaldırıldı. Peki TEOG sınavı yerine ne gelecek yeni sistem ne olacak.

TEOG sınavı resmen kaldırıldı. Günlerdir konuşulan TEOG sınavı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları sonrası resmi kurum MEB'den açıklandı. Milli Eğitimn Bakanı İsmet Yılmaz'ın son dakika olarak yaptığı açıklamada bu sene TEOG sınavının yapılmayacağını resmen açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: TEOG KALDIRIILDI

Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz TEOG sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu sene TEOG sınavı yapılmayacak" dedi.