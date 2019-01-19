"Sömestir tatilinde çocukların duyu eğitimlerine önem verin"

Öğrenci ve öğretmenler 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bıraktı. Karne sevinci yaşayan öğrenciler için 15 günlük tatil de başlamış oldu. Tatilde kaliteli vakit geçirmenin önemine değinen uzmanlar, özellikle küçük çocukların bu dönemde duyu eğitimlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 18 milyon öğrenci dün karnelerini aldı. Bugünün karne günü olarak değil, geri bildirim günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Başarılı ve başarısını geliştirmesi gereken öğrencilerimiz var, mutluluklar ve hüzünler iç içe. Aileler bu duruma olgu olarak bakıp çocuklarına doğru geri bildirimler vermeli. Başarıları motive etmek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN DİNLENMEYE İHTİYACI OLDUĞUNU UNUTMAYIN"

Ailelerin çocukların dinlenmeye ihtiyacı olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Barış Sezgin, "Öğrencilere bu dönemde mutlaka dinlenme özgürlüklerini geri vermemiz lazım. Bunu yaparken de zamanın verimli ve kaliteli geçirilmesi çok önemli. Bizler öğrencilerimize kitap okuma ödevleri verdik çünkü bu süreçte çocukların kitap okuyor olması daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Şehirlerde, ülkelerde, yurt dışında çocukların gideceği müzeler, katılacakları sosyal etkinlikler çocukların entelektüel birikimine destek olacaktır" dedi.

"YABANCI DİLİN DOĞRU DESTEKLENMESİ GEREKLİ"

Ara tatilde yabancı dilin doğru desteklenmesi gerektiğini ve bu yönde çalışmalara katılmaları gerektiğini söyleyen Barış Sezgin, "Çocuklar İngilizceye değil, coğrafyaya ilgi duyuyor olabilir. O çocuğun bu ara dönemde coğrafya belgeselini İngilizce izliyor olması, İngilizcesini destekleyecektir. Yani bunu farklı disiplinlerle İngilizcenin entegrasyonu gibi düşünebiliriz. Bu süreçte onlarca şans var ve bunları doğru şekilde değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN DUYU EĞİTİMLERİNE DESTEK VERİN"

Çocukların daha çok hareket etmesi, sporla ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Sezgin, aileleri çocukların duyu eğitimlerine destek vermeleri konusunda uyardı.

Sezgin, "Aileler ve çocuklar birlikte müzik günleri düzenleyebilir. Aileler özellikle küçük yaş grupları için duyu eğitimlerine destek vermeliler. Çocuklar dürbünü, büyüteci kullansın ve çocukların görme duyularını desteklesinler. Hamur oyunlarıyla dokunma duyularına destek versinler. Duyu gelişimi evde çok doğru desteklenebilir. Özellikle küçük yaş gruplarında bu faaliyetlere önem vermek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Ailelere tavsiyeler veren Sezgin, özellikle küçük çocuklara okulun ne zaman açılacağını anlatmaları gerektiğini söyledi. Sezgin, "Çocukların zaman kavramı bizlerden farklı olduğu için bir sabah uyandığında 'yine mi okula gidiyorum' diye düşünebilirler. Bu yüzden bu bilgileri çocuklara önceden vermek çok önemli. Zaman yönetimiyle ilgili çalışmalar yapılmalıdır" dedi.

SOSYAL MEDYA VE BİLGİSAYAR OYUNLARINA DİKKAT

Özellikle bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken noktanın sosyal medya ve bilgisayar oyunları olduğuna dikkat çeken Sezgin, "Çocuklarımızın çok fazla teknoloji ve bilgisayar bağımlılığının geliştiğini görüyoruz. Ailelerin bu konuya mutlaka sınır koyması gerektiğini düşünüyorum. Büyük yaş gruplarında kazanılan bütün alışkanlıklar kaybedilebiliyor çünkü eylemlerle birlikte düşünce değişiyor. Çocuklar akademik becerileri için gerekli alışkanlıkları kazanmışken bir anda tekrar geriye dönüşler yaşayabiliyorlar. Bu yüzden teknolojiye dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Sezgin, sınava hazırlanan öğrencilere de bu sürecin geçici olduğunu hatırlattı ve kendilerine de mutlaka vakit ayırmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"ÖDÜL SİSTEMİ DAVRANIŞLARI PEKİŞTİRİYOR"

Ödül sistemini yanlış bulmadığını ifade eden Barış Sezgin, ödül sisteminin davranışları pekiştirdiğini gösteren araştırmalar olduğunu söyledi.

Özellikle başarılı öğrencilerin mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Sezgin, "Bunlar maddi ödüller olmak zorunda değil. Birlikte iyi vakit geçiriyor olmak bile önemli bir ödül. Metropollerde aileler çocuklarıyla çok fazla vakit geçiremiyorlar. Ödülün olması gerektiğini düşünüyorum ancak ceza konusunda mesafeli yaklaşıyorum. Akademik anlamda yetersizliği olan öğrencilerimizin mutlaka bu yetersizlikleri tespit edilmeli ve çocuklara kısa süreli hedefler koyulması gerektiğini düşünüyorum. Hedeflerin uzun süreli koyulması çok yanlış. Kısa süreli hedefler için yol haritaları oluşturulması gerekiyor. Ceza verilmemelidir çünkü karne hayat değildir. Sadece geri bildirim sürecidir" diye konuştu.