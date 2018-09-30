Sınav güvenliği için tel tokalar çıkarıldı, kağıt mendiller çöpe atıldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()-İZMİR'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Ege Üniversitesi'nde (EÜ) gerçekleştirildi. İzmir'de de etkili olacağı söylenen tropik fırtına uyarısına rağmen iptal edilmeyen ALES'e girenler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, sıkı aramalardan geçti. Kadınların saçlarındaki tel tokalar çıkarıldı, kağıt mendiller bile içeri alınmadı.

İzmir'de ALES'e girenler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Saat 10.30'da başlayan sınav için adaylar, saat 09.30'dan itibaren salona alınmaya başlandı. Yüzlerce aday, sınavda görevli polis memurları tarafından titiz bir şekilde aranarak içeri alındı. Kadın adaylar, küpelerini, yüzüklerini, hatta saçlarındaki tel tokaları bir çıkarmak zorunda kaldı. Şemsiye ile gelenlerin, şemsiyeleri de alınmadı. Adaylar, şemsiyelerini ve bazı özel eşyalarını kapı girişinde bırakmak zorunda kaldı. Kağıt mendil ve kalem de yine sınav salonuna girişi yasak olanlar arasındaydı. Sınav merkezlerinin girişlerine de içeriye alınması yasak olan eşyaların listesi asıldı.

'HAYATIMIZ SINAV OLDU'

Sınava girmek için Ege Üniversitesi'ne gelen Engin Aykan, heyecanlı olmadığını çünkü sık sık sınavlara girdiğini söyledi.

Daha önce de ALES'e girdiğini, ama tercih yapmadığını belirten Aykan, "Yıllardır zaten sınavlara girip girip çıkıyoruz. Hayatımız sınav olduğu için heyecan kalmıyor" dedi. Yine ALES'e giren Rümeysa Uzun da ikinci kez şansını denemek istediğini dile getirdi. Sınavların yarıştan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, soruların herkesin kendi bölümüne göre olmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle sorun yaşıyoruz. Bölümümüze göre soru çıksa çok daha iyi olur. Bölüme göre sınav yapılmaması bizleri zorluyor" diye konuştu. Eşi Nurşen Yılmaz'ı sınava getiren Gencer Yılmaz ise, eşinin sürekli bir eşyayı vermek için dışarı çıkması karşısında, "Bu kadar detaylı arama yapıldığını bilmiyorduk. Tel tokalarını çıkardılar, kalemliğini almadılar. Eşim sürekli bir eşyayı vermek için kapıdan döndü" dedi. Sınav, 150 dakika sürdü.



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