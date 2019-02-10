Şevval'ı enkazın altında arkadaşları aradı

İSTANBUL, () - Bu yıl hemşire olarak mezun olmayı planlayan Şevval henüz 23 yaşındayken Kartal'da çöken binada hayatını kaybetti. Binanın çökme anında annesi Güler Yılmaz ile evde olan Şevval’i enkaz altından çıkarmaya çalışanlar arasında eğitim gördüğü üniversitenin öğrencilerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü’nden okul arkadaşları da vardı.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Şevval Yılmaz, Kartal'da çöken binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Arkadaşları onun için aramalara katıldı ama sonuç alınamadı. Arama Kurtarma Kulübü ekip üyeleri cuma günü olay yerine gitti. Kurtarma ekibinde üniversite öğrencileri Doğukan Şimşek, Fatih Güler, Mehmet Çağlak, Kerem Çep ve Nurhan Dönertaş ile birlikte Şevval'in Hemşirelik Yüksekokulu'nda ders aldığı hocaları olan akademisyenler de görev aldı.

"YÜZ İFADELERİNİ GÖRDÜK, NE OLDUĞUNU ANLADIK”

İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Sivil Savunma ekiplerinin görev yaptığı olay yerinde çalışan Arama Kurtarma Kulübü'nün Başkanı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Kerem Çep, bugüne kadar tatbikat ve eğitim aldıklarını ancak ilk kez arkadaşlarını bulma umuduyla gerçek bir enkaz kurtarma çalışmasına katıldıklarını belirtti. Olay yerinde yaptıkları arama çalışmalarını anlatan Çep, “Enkaz altında bir öğrencimizin olduğunu duyduğumuzda hemen merkezimize gidip kıyafetlerimiz ve malzemelerimizi alıp olay yerine gittik. AFAD yetkililerine arkadaşımızın enkaz altında olduğunu ve yardım etmek istediğimi söyledik. Enkazda birisini bulduklarını söylediklerinde hemen ‘acaba Şevvali mi buldular' diye koştuk. Biz moloz yığınları için destek verdik, onlar kazdıkça biz moloz yığınlarını çıkarıyorduk. Ulaşılan kişinin Şevval olduğunu duyduk. Fakat arkadaşımızın cansız bedenine ulaşanların yüz ifadelerini gördük, ne olduğunu anladık. Kimseden bir şey duymadan, içimiz o an yandı.”

"ACI DOLU ANILAR YAŞADIK"

Enkaz kaldırma çalışması kapsamında sismik dinleme yapılarak enkazın bir yanında bir ses duyulursa sese doğru yoğunlaştıklarını söyleyen Çep, ayrıca megafonla bağırarak 'Sesi duyuyorsan duvara vur' gibi ikazlarla anonslar yaptıklarını anlatarak, “Bakanların çoğunun olay yerinden ayrılmadığını söyleyebilirim. Özellikle enkazdan bir vatandaşımız çıkarıldığı bilgisi her gittiğinde vatandaşlarımızın başına koştu. Şevval de çıkarılırken başındaydı. Gerçekten kolay değil. Orada olan insanlar canla başla çalışıyorlardı bizde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Yorulmak kelimesini orada ne demek olduğunu bir kez daha gözlerimizle gördük. Hayatımız boyunca unutamayacağımız acı dolu anlar yaşadık. Keşke Şevval ve diğer enkaz altında kalanlar hayatını kaybetmeseydi” dedi.