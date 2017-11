Seçimi kazanan ak parti oldu başbakan davutoğlu balkon konuşmasını yaptı

Ak Parti'nin tek başına iktidar olacağının kesinleşmesi ardından akıllara "balkon konuşması" geldi. Ankara parti genel merkezinde balkon konuşmasıyla vatandaşlara seslenmesi beklenen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Konya'da halkına seslendi. Her seçim sonrasında olduğu gibi 1 Kasım seçimi sonrasında da Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşması yapıp yapmayacağı büyük bir merak konusuydu. 26.

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, saat 21.00'de konutundan çıkarak ilk konuşmasını yaptı. Konuşmasında ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret edeceği bilgisini veren Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasında da vatandaşlarla buluştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yapılması beklenen balkon konuşmasın için ise hazırlıklar tamamlandı, vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, ses ve görüntü sistemleri kuruldu. Başbakan Davutoğlu'nun balkon konuşması için partinin önüne dev platformlar kuruldu. Ankara'da bulunan AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan Başbakan Davutoğlu balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti ve seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlara seslendiği balkon konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun neler söyleceği merakla bekleniyordu. Özellikle tarihi bir rekor kırarak seçimleri kazanan AK Parti'de Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasına vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, "Sizler, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları gördünüz ve bu oyunları bozdunuz. Biz 'buradayız, burada olacağız, kıyamete kadar buradayız' dediniz. Sizler, o sandıklara sadece eski Türkiye'nin partilerini değil, eski Türkiye'nin zihniyetini, kaosu, şiddeti, terörü, istikrarsızlığı gömdünüz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz istikrar, güven, meselelerine çözüm istediğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye konuşmuş, milletimiz konuşmuş, dünya duymuştur. Demokrasiden, hukuktan, adaletten, merhametten, şefkatten, sevgiden geriye bir adım gidilmeyecektir. Herkesin hukuku güvence altındadır ve herkesin hukuku, 78 milyon vatandaşımızın hukuku mutlak

suretle korunacaktır."

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEKTİR"

"Herkesin hukuku güvence altındadır ve herkesin hukuku, 78 milyon vatandaşımızın hukuku mutlak suretle korunacaktır" diyen Başbakan Davutoğlu, "Türkiye daha güzel, muktedir, şefkatli, güçlü olacaktır. Husumet, nefret ve şiddet dili kaybedecek, Türkiye demokrasiyle özgürleşmeye, kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye devam edecektir." dedi.

Sözlerini "Bugün bu seçimde yenilen yoktur. Bu seçimde Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, hiç kimse yenilmemiştir, demokrasimiz kazanmıştır" şeklinde sürdüren Başbakan Davutoğlu, "Bütün vatandaşlarımız emin ve müsterih olsunlar. Verdikleri mesaj önümüzdeki 4 yıl da yönetime yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GELECEK NESİLLER KAZANMIŞTIR"

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugünün kazananı yoksullar, kimsesizler, mazlumlar, kısık seslerdir. Bugün sandıktan çıkan sonuç demokrasinin, barışın, huzurun, adaletin ve istikrarın zaferidir. Bugün sadece AK Parti değil, AK Parti'ye gönül verenler değil bütün Türkiye kazanmıştır. Bugün geleceğimiz, umudumuz, gelecek nesiller kazanmıştır. Türkiye, bu sonuçla birlikte ayaklarına vurulmak istenen prangalardan kurtulmuştur. Türkiye'nin önüne çıkartılmak istenen engelleri aşmıştır ve bundan sonra da aşacağını bir kez daha göstermiştir. Milletin iradesine ipotek koymak isteyenler hak ettikleri cevabı milletten almıştır. Bu zafer, şu veya bu kesimin değil 78 milyonundur." dedi.

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

"Siyasi tercihleri ne olursa olsun, etnik veya mezhebi kökeni ne olursa olsun bilinsin ki önümüzdeki 4 yıl omuzlarımıza aldığımız sorumluluğu bütün vatandaşlarımıza karşı bir an dahi ayrım yapmadan yerine getireceğiz" diyen Başbakan Davutoğlu, "Herkesi kucaklayacağız. Biz sevgi tohumları ekeceğiz, sevgi çınarları büyüteceğiz. Sevgi çınarlarının altında 78 milyonu kardeş, dost kılacağız. Tek bir ferdi dahi bu milletin ayrımcılığa, tahkire, dışlanmaya muhatap olmayacak. Açıkça ifade etmek istiyorum ki bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, fikir ve inanç özgürlüğü bizim teminatımız altındadır. Bugünkü sonuçtan sonra kardeşliğimizi pekiştirmeye yönelik çözüm irademizden de terörle mücadele yolundaki kararlılığımızdan da bir an dahi ayrılmayacağız. Bu ülkenin farklılıklarını bir zenginlik kaynağı olarak görmeye, bütün vatandaşlarımızın haklarını hiç ayrım gözetmeden hepsini korumaya kararlıyız. Kimse bu andan itibaren son 13 yıl içinde kazandığımız demokratik kazanımlardan geri adım atılacağını düşünmesin. Kimse herhangi bir şekilde ayrımcılığa tabi tutulacağı düşüncesine, vehmine kapılmasın." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KUMPASLAR TÜMÜYLE ÇÖKERTİLMİŞTİR"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, "Milletimiz bugün, Türkiye'ye karşı kurulan kumpasları tümüyle çökertmiştir. Yeni Türkiye düşmanlarının 2013 Mayıs'ında planladığı kumpas bugün bir kez daha çökmüştür, 2013 Aralık'ında planladığı oyun bugün bir kez daha bozguna uğramıştır. 7 Haziran'dan bu yana söylediğimiz gibi, 1 Kasım seçimleri yeni Türkiye'nin referandumuydu, bugün bu referandumda yeni Türkiye'ye mutlak bir şekilde 'evet' denmiştir." dedi.

"BALKON KONUŞMASI BİR GELENEK"

7 Haziran seçimlerinde AK Parti oylarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle konuşma yapmayacağı iddia edilen ancak iddiaları yalanlarcasına balkon konuşmasını yapan Başbakan Davutoğlu, Memleketi Konya’da oyunu kullanırken; seçim sonucu ne olursa olsun AKP’nin her seçimin ardından gelenek haline getirdiği ‘balkon konuşması’nı yapacağını şu sözlerle ifade etmişti: "7 Haziran sonrasında, siyasi tarihimizde ilk defa bu kadar kısa sürede tekrar seçime gidiyoruz. Seçim güvenliği konusunda çok değişik spekülasyonlar yapanlar olabilir, şu ana kadar Türkiye’nin her yerinde her türlü tedbir alınmıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın devletimize güvenmesini rica ediyorum. En büyük gücümüz demokrasimiz ve insanımızdır. Balkon konuşması bir gelenek, akşam netice ne olursa olsun, kanaatlerimizi ifade etmek üzere balkon konuşması yapacağım."