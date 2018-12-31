Savaşın tüm yönleri 100'üncü yılında ele alındı

İSTANBUL,() - Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılında İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay tarafından düzenlenen konferans ve paneller serisinde savaşın tüm yönleri masaya yatırıldı.

Birinci Dünya Savaşı birçok yönüyle dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil ediyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kut’ül Amare gibi kahramanlık destanlıklarına imza atılmasına rağmen, mağlup tarafta yer alması sebebiyle Osmanlı İmparatorluğunun da yıkılışını hızlandırarak derin bir etki yarattı.

Bu anlamda Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100'üncü yılı olması dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada gerek siyasi platformlarda gerekse ilmi çevrelerde birçok anma toplantısı gerçekleştirildi. İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü de, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’ın nezaretinde gerçekleştirilen konferans dizisinde, Birinci Dünya Savaşı’nı ilmi yönden ele alan üç programa imza attı.

Konferans ve panel dizisi kapsamında ilk seminerde savaşın siyasi ve askeri açıdan ana hatlarıyla ittifaklarını, açılan cepheleri ve verilen kayıpları anlatan Prof. Dr. Berktay, aynı zamanda genel bir panoramasını, savaşı doğuran sebepleri ve seyrini ele aldı. Aynı dizi çerçevesinde ikinci seminerde ise, “Siper Savaşlarında Yaşam ve Ölüm” konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Halil Berktay, çeşitli cephelerde savaşan Alman, Rus, İngiliz, Fransız, Anzak ve Osmanlı askerlerinin siperlerinden fotoğraflar ve savaş ressamlarının çizdiği tablolar üzerinden siper savaşlarında yaşananlar ve askerlerin gündelik hayatından detayları paylaştı.

Son programda da “Acılar, Kayıplar, Hâtıralar” başlığıyla, savaşın sonuçları toplumsal ve insani boyutta ele alındı. Prof. Dr. Halil Berktay’ın söz konusu sunumunun ardından, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Öncel’in “Harb-ı Umumî’den Kalan İsimsiz Sadalar” konulu müzik dinletisiyle de savaştan geri kalan hatıraların, özellikle türkülerdeki izleri sürüldü.