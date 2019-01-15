Sanatla engellerin önüne geçtiler

ANKARA,() - Bilfen Çayyolu Liseleri ‘Engelleri Aşmak’ teması ile Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi ve Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçılarıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bilfen Çayyolu Liseleri ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında, ‘Engelleri Aşmak’ temasıyla bir etkinlik düzenledi.

Öğrenciler bu kapsamda Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu ve Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi sanatçılarıyla bir araya geldiler. Sanatçılarla çeşitli etkinlikler düzenleyen öğrenciler, onlarla tek yürek olup sanat ile engellerin önüne geçtiler. Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu sanatçıları ise sergiledikleri danslarla hem gözlere hem de yüreklere hitap etti.

Etkinliklerde gönüllü olarak görev alan Bilfenli öğrenciler, kermes çalışmalarına destek oldular ve aynı zamanda Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Sanat Atölyesi sanatçılarının ürünlerinin satışında görev aldılar.