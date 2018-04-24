Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı (2)

SAMSAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde merkez üssü Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların bugün (salı) için bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.