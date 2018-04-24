SAMSAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde merkez üssü Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların bugün (salı) için bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı (2)
SAMSAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL Adıyaman’ın Samsat ilçesinde merkez üssü Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik,...
SAMSAT'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL
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