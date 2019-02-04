Rehber uzmanlarından öğrencilere özel site

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanları, sınav bilgisi, bölüm tanıtımları ve kariyer planlamalarına dair bilgileri içeren bir web sitesi yayınladı.

Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek özel site ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Özel Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınavlara ilişkin doğru bilgilere ulaşması amaçlanıyor. Öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini en iyi şekilde yürütebilmeleri için çalışma yöntemleri, hedef belirleme, kaygı, stres, sınav sistemi değerlendirmesi ile ilgili uzmanlardan gelen yazılarda paylaşılıyor.

Siteyle ilgili açıklama yapan İGÜ Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Öğrencilerin meslek seçimlerinde doğru kararlar verebilmeleri için bölüm tanıtımlarına, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin deneyimlerine, en çok tercih edilen bölümler ile ilgili istatistiklere ve uzman yazılarına yer verilen web sitesinde, herkesin erişimine açık olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslekler Rehberi de farklı dosya formatlarında indirilebilir durumda. ÖSYM ve YÖK’ten gelen duyuruların, basın açıklamalarının yer aldığı sitede sınav sistemi ile ilgili gelişmeleri takip edilebiliyor. 'Gelişimli Olmak' bölümünde İstanbul Gelişim Üniversitesi hakkında bilgiler yer alıyor. Tercih döneminde puanlarına göre hangi bölümleri tercih edebileceklerini görmek isteyen öğrenciler için ise bir tercih robotu bulunuyor ve herkesin erişimine açık. Sitede lise öğrencilerinden ve üniversite öğrencilerinden gelen yazılar 'Öğrenci Yazıları' bölümünde; öğretmenlerden, uzmanlardan ve çeşitli meslekleri icra eden kişiler tarafından paylaşılan yazılar ise 'Uzman Yazıları' kısmında paylaşılıyor" dedi.