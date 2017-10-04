ÖSYM'nin başına Mahmut Özer atandı ! Peki Mahmut Özer kimdir ?

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer , Ömer Demir'den boşalan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na atandı.Atama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan Resmi Gazete'de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversite yerleştirmelerinde hata yapan ve bunun ardından istifasını veren Ömer Demir'in yerine Mahmut Özer'in geldiği açıklandı.

Mahmut Özer Kimdir ?

5 Mayıs 1970'te Tokat'ta doğan Prof. Dr. Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora'sını Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yapan Özer, 28 Kasım 2010'dan beri Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyordu. Mahmut Özer, evli ve 3 çocuk babasdır.