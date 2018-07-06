Önce eve yakın Okul Sonra Sınavlı Okul

Sınav sonuçları açıklanan Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) şimdi de tercih ve yerleştirme kılavuzu sorunu yaşanıyor. Velilerin içinden çıkmakta zorlandığı kılavuza göre, merkezi sınava giren öğrenciler de önce evlerine yakın okul tercihi yapacak. Ancak ondan sonra sınavla alan okulların tercih sistemi açılacak.Milli Eğitim Bakanlığı LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu, önceki gece yarısına doğru yayımladı. Velilerin içinden çıkmakta zorlandığı kılavuza göre, merkezi sınava giren öğrenciler de önce evlerine yakın okul tercihi yapacak. Ancak ondan sonra sınavla alan okulların tercih sistemi açılacak.2 ila 13 Temmuz’da yapılacak tercih sürecinde öğrenciler, evlerine yakın en az 3 tercih yapmak zorunda olacak. Öğrenciler bir okul türünden en fazla 3 tercih yapabilecek. MEB öğrencilere en fazla 5 tercih imkânı sunarken, tercih sayısını artırmak isteyen veliler, bu listeye meslek lisesi veya imam hatip lisesi eklemek zorunda kalacak.Merkezi sınava giren öğrenciler için evlerine yakın okul tercihlerini belirlemelelerinin ardından sistemde “Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar” listesi açılacak. Bu okullara gitmek isteyen öğrenciler bu listeden de en fazla 5 tercihte bulunabilecek. Aldıkları sınavla kayıt yapan lise tercihine yerleşemeyen öğrenciler, adrese dayalı olarak yaptıkları tercihlerine göre yerel yerleştirme sistemine dahil olacak.

Yakınlıklarına göre renklendirilecek

Yerel yerleştirmelerde ise öğrenciler tercih ekranında okul listesini evlerine yakınlıklarına göre renklendirilmiş olarak görecek. Ekranda, ‘yeşil renk’ öğrencilerin evlerine en yakın olan liseleri yani kayıt alanı içindeki okulları gösterecek. ‘Mavi renk’, “komşu kayıt alanı” yani öğrencinin evine çevre bölgelerdeki okulları işaret edecek. Listedeki ‘kırmızı renk’ ise kayıt alanı dışındaki yani öğrencinin evine uzak il içindeki diğer kayıt alanlarını ve il dışındaki kayıt alanlarını belirtecek. Öğrenciler sınavla alan okullara puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleşecek.

LGS’nin yeni şampiyonları

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS ) 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrencilere, çeşitli illerden yedi öğrenci daha eklendi. Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, Kütahya Dumlupınar Koleji öğrencisi Elif Taş, Konya PEMA Koleji öğrencisi Mehmet Faruk Köylü ve Ordu’nun Altınordu ilçesi 19 Eylül Ortaokulu öğrencisi Akbel Aydın da Türkiye birinciliğini kazandı. Onat Şafak, Sarp Eren Hangişi ve Efe Keleş LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Bahçeşehir Koleji’nin birinci çıkan öğrencileri oldu. Onat Şafak, “Sınavlara hazırlanırken öğretmenlerimizin tavsiyelerini aynen uyguladım, düzenli çalıştım ve sürekli eksiklerimi tespit ederek ilerledim” derken, Sarp Eren Hangişi, motivasyonunu sürekli yüksek tuttuğunu, Efe Keleş ise hazırlık kamplarının ve okulunda girdiği deneme sınavlarının, sınava hazırlık sürecinde büyük katkısı olduğunu söyledi.

LGS Yerleştirme Takvimi

-Tercihlerin alınması: 2-13 Temmuz

-Sonuçlar ve boş kontenjan ilanı: 30 Temmuz

-1. Nakil için tercih başvurularının alınması : 6-10 Ağustos

-2. Nakil için tercih başvurularının alınması: 13-17 Ağustos

-3. Nakil için tercih başvurularının alınması: 27-31 Ağustos

-4. Nakil için tercih başvurularının alınması: 3-6 Eylül n Yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca başvuruların alınması: 10-14 Eylül

-Nakil komisyonlarınca yerleştirme işlemlerinin yapılması: 16 Eylül

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 15:39