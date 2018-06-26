Olçum, LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı

ANKARA'daki özel bir okulda tam burslu olarak eğitim gören 14 yaşındaki Olçum Başak, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak, Türkiye 1'incileri arasında yer aldı.

Ankara'da oturan emekli bilgisayar mühendisi Mustafa ve ev kadını Ayşe Başak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Olçum, LGS'deki tüm soruları doğru cevapladı. Kentteki özel bir kolejde tam burslu olarak eğitim gören Başak, ailesinin ve okulunun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Sınava hazırlanırken öğretmenlerinin verdiği programı uygulamaya çalıştığını belirten Başak, "Evde düzenli olarak çalışmaya çalıştım. Son haftalara dinlendim ve sınavda soğukkanlı olup bütün soruları yapmaya odaklandım. Hergün olmasa da günlük 1 saate yakın belki daha fazla çalıştım. Çok net bir hedefim yok ama liseden sonra güzel bir üniversiteye gidip doktor olmak isterim" dedi.

Biyoloji öğretmeni Müzeyyen Demir ise Olçum Başak'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Okul yöneticileri Başak’a ödül olarak öğrenim hayatı boyunca tam burs verileceğini açıkladı.



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