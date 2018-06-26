OKÜ'de 'Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları' eğitimi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümü tarafından yürütülen "Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları" başlıklı eğitim projesinin tanıtımı yapıldı.

Rektörlük'te yapılan ve 4005 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen projenin açılışına OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, üniversitenin farklı bölümlerinden akademisyenler ile farklı illerden davetliler katıldı.

OKÜ'de dün başlayan ve 29 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek eğitim projesinin açış konuşmasını, projenin yürütücülüğünü yapan Harita Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Erdem yaptı. Erdem, 5 gün sürecek eğitimin uygulamalı şekilde gerçekleşeceğini belirterek, 'Gelecek için harita' sloganıyla yürütecekleri eğitim projesinde amacın doğada yön bulma, pusula kullanımı, harita üzerindeki özel işaretlerin anlamı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları, harita yapım, üretim-ölçüm aşamalarının ve gerekli olan temel bilgilerinin, arazi ve büro ortamında teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesinin olduğunu ifade etti.

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise Harita Mühendisliği bölümünün üniversitenin göz bebeği konumunda olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerin ve akademisyenlerimizin farklı alanlarda başarı gösterebileceklerini düşünüyorum. TÜBİTAK destekli bir projenin üniversitemizde olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. TÜBİTAK’ın üniversitemizle işbirliği yapmasının bizi zirve yarışında daha yukarılara taşıyacağından kuşkum yok. Biz bir araya gelerek birlik olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bu anlamda bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



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