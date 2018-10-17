Öğrencilerin 'Okul Meclis Başkanlığı' seçimi genel seçim havasında seçti

BİNGÖL'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda yapılan 'Okul Meclis Başkanlığı' seçimi, genel seçim havasında geçti. Okul Müdürü Murat Pesen, "Başkanlık seçimlerini bu şekilde yapıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizde demokrasi kültürünü oluşturmak, ve yerleşmesini sağlamak" dedi.

Bingöl'deki TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda okul meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. Demokrasi bilincinin yerleşmesi adına yapılan okul meclis başkanlığı seçim hazırlıkları, seçim kabini, sandığı, birleşik oy pusulası, zarf ve evet mührü oluşturulan okul seçim kurulu tarafından günler öncesinden yapıldı. Seçimde asılan listelerdeki seçmen öğrenciler, koordinatör Müdür Yardımcısı Nurullah Vergi eşliğinde sınıf sınıf çağrıldı. Oy kullanma işlemi, okulda kurulan iki sandıkta yapıldı. Okulun rehber öğretmenleri Uğur Kavar ve Şefik Övün de sandık kurulu başkanı olarak görev aldı. Öğrencilerden oluşan altı sandık kurulu üyesi ile gizli oy, açık sayım esaslarına göre gerçek seçim atmosferinde 972 öğrenci okul meclis başkanlığı için oy kullandı.Genel seçim havasında geçen seçimlerde, 6 aday yaraşırken, seçimi 471 oy alan Salih Ahmet Alakaş kazanarak okul meclis başkanı seçildi.

'ÇOCUKLARDA DEMOKRASİ KÜLTÜRÜN YERLEŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Okul Müdürü Murat Pesen, okul meclis başkanlığı seçimlerinin bu şekilde yapdıklarını; amaçlarının da öğrencilerde demokrasi kültürünün yerleştirmesi olduğunu ifade etti. Pesen şöyle dedi:“Demokrasi kültürünün oluşmasına ve seçme ile seçilmenin önemine dikkat çekmek amacıyla geleceğin seçmenleri ve seçilecek olanları belirlemek için küçük bir hazırlık olsun dedik. Bir nebze olsa da bunu başardık. Çok renkli ve heyecanlı bir propaganda sürecinin ardından sandıklar kuruldu. Çok isteyip de çalışanın, doğru strateji geliştirenin ve vaatlerin baskın olduğu bir seçim oldu. Her adayın yönetim listesinin de yer aldığı pusulada adayların seçmenlerinden destek için de büyük bir farkındalık oluşturdu. Bu süreçte gerek destekleri gerek yönlendirmeleriyle emeği geçen ve öğrencilerimize rehber olarak öğrencilerimize demokrasi bilincini oluşturan okulumuzun bütün öğretmenlerine, sandık kurulunda görev alarak sandıklara sahip çıkan birbirinden kıymetli öğrencilerime özel olarak teşekkür ediyor, seçimin galibi olarak okul Meclis başkanı olan Salih Ahmet Alakaş’ı da tebrik ediyorum" dedi.



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