NEVÜ Rektörü Bağlı, misafir öğrencilerle çömlek yaptı, ata bindi

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitede eğitim-öğretim gören misafir öğrencilerle çömlek yaptı, ata bindi.Dünyanın dört bir yanından Türkiye'de eğitim almaya gelen öğrencilerin hikâyelerinin anlatıldığı bir televizyon proğramının çekimleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) gerçekleştirdi. Uluslararası öğrenciler program çekimlerinde, Türkiye’nin ve NEVÜ’nün kendilerine sağladığı imkânlardan bahsetti. Türk kültürü ve geleneklerini yakından tanıma fırsatının yanı sıra dünyanın en önemli turizm merkezlerinden ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya’da öğrenim görme imkanı buldukları için oldukça şanslı ve mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, bu kültürü ve Türkiye’nin vizyonunu birer gönüllü elçi olarak kendi ülkelerine taşıyacaklarını ifade etti.NEVÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin donanımlı ve yetişmiş birer birey olarak dönmeleri için büyük gayret gösterdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Uluslararası öğrencilerimiz, ülkelerine döndüklerinde üniversitemizin ve ülkemizin kendilerine sağladığı imkanlar dahilinde sahip olduğu değerleri kendi ülkelerine taşıyarak, bizim adımıza ülkelerinde birer gönül ve kültür elçisi olacaklar” dedi.NEVÜ’nün uluslararası öğrencilere sağladığı imkanlar ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Bağlı, “NEVÜ olarak özellikle bizim üniversitemizin ihtisaslaşmış olduğu rekabet, üstünlük alanlarının hangilerinin olduğunu yurt dışındaki öğrencilerimizle gittiğimiz eğitim fuarlarında anlatmaya çalışıyoruz. Yurt dışında diğer bağlantılı partner olduğumuz üniversitelere de aynı şekilde kendi farklılığımızı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Hakikaten Nevşehir ve Kapadokya bölgesi Türkiye’nin en güzide, en güzel yerlerinden birisi. Hem öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir öğrencilik sürmeleri, hem de burada bulundukları süre içerisinde kendi meslekleriyle ilgili çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeleri için son derece verimli bir yer. Bu açıdan da biz diğer üniversitelerden daha farklı, daha iyi bir eğitim vereceğimizi söyleyerek onları burada ağırlamak istiyoruz'' şeklinde konuştu.NEVÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin gözünden Türkiye kültürünün ve adaptasyon süreçlerinin anlatıldığı program çekimlerinde uluslararası öğrencilere eşlik eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, dünyanın değişik bölgelerinden NEVÜ çatısı altında bir araya gelen uluslararası öğrencilere Türk ve bölge kültüründen örnekler vererek kendileriyle birlikte ata binip, tezgah başına geçerek çanak yaptı.

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