Muş'un Varto ve Hasköy ilçelerinde okullar tatil edildi

MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.  Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre...

Muş'un Varto ve Hasköy ilçelerinde okullar tatil edildi
MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. 
Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildi.

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