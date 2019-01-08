MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildi.
Muş'un Varto ve Hasköy ilçelerinde okullar tatil edildi
MUŞ'un Varto ile Hasköy ilçelerinde olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Varto ile Hasköy ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süre...
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