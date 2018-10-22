MÜDEK akreditasyon sertifikaları verildi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () – TÜRKİYE’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren ve bağımsız bir kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (MÜDEK) akreditasyon sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törende, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği Bölümleri ilk akreditasyon belgelerini aldı. İnşaat Mühendisliği Bölümünün akreditasyon süresi ise 2024 yılına dek uzatıldı.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonunda düzenlenen MÜDEK Sertifika takdim törenine Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Aydın, Mühendislik Akreditasyon Kurulu (MAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Dilek, çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticiler, akademik ve idari personel, bölüm öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

REKTÖR PROF.DR. ÜÇTUĞ: MÜDEK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN BİR MÜHENDİS, AVRUPA YA DA AMERİKA’DA YETKİLİ MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞABİLİYOR

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, mühendislik mesleğinin önemine vurgu yaparak, bunun profesyonellik gerektiren bir iş olduğunu söyledi.Türkiye’de verilen mühendislik eğitiminin belli bir standartta olduğunun garanti altına alınması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Üçtuğ şöyle konuştu:

“Mühendislik direkt profesyonel yetiştirdiği için önemli mesleklerden bir tanesidir. Çünkü bir mühendis mezun olduğu anda imza yetkisiyle mezun oluyor. Ülkemiz içinde bu kesinlikle böyle. O yüzden verilen mühendislik eğitiminin belli bir standartta olduğunun garanti altına alınması gerekiyor. Akreditasyon üniversitelerdeki eğitimin belli bir standartta verildiğinin garanti belgesidir. Mühendislik akreditasyonu da bu açıdan önemlidir. Türkiye’de de bunu yapan kuruluş 2003 yılından bu yana MÜDEK. Bu kuruluş geçen yıllar içerisinde hem Avrupa hem de Amerikan akreditasyon kuruluşlarıyla anlaşma imzaladı. Öyle ki bugün MÜDEK tarafından akredite edilen bir mühendislik programı yani kalite güvencesi belgelenen bir mühendislik programı mezunu bir mühendis, Avrupa’da ya da Amerika’da yetkili mühendis olarak çalışabiliyor. Bu yüzden MÜDEK akreditasyonunu alan programların mezunları diğer mezunlara göre bir adım önde oluyor. Atılım Üniversitesi bu akreditasyon süreçlerine yıllar öncesinde başlamış bir üniversitedir. Şuan itibariyle de Mühendislik Fakültesi bünyemizdeki 8 program MÜDEK akreditasyonuna sahiptir. En son bu yıl 3 programımız İnşaat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği programlarımız akreditasyon sürecinden başarıyla geçtiler. Bu yıl MÜDEK’e başvuran 102 programdan sadece 16 tanesi tam akreditasyon alabildi. Bizim 3 programımız tam akreditasyon alanlardır. Umut ediyorum ki, bu hem öğrencilerimize hem de üniversitemize hayırlı olacaktır ve güzel sonuçlar getirecektir.”

MAK BAŞKAN YARDIMCISI PROF.DR. DİLEK: MÜDEK AKREDİTASYONUNA SAHİP OLAN MÜHENDİSİN YETERLİ ALTYAPISI OLUYOR

MAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Bengü Dilek ise, mühendislik akreditasyonunun mühendislik kalitesini iyileştirme anlamında çok önemli bir faktör olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Akreditasyon sırasında mühendislik programları, verilen eğitimin kalitesi belirli ölçütler ve standartlarda karışlaştırılarak bir değerlendirme yapılıyor. Eğer standartlar sağlanıyorsa, akreditasyon veriliyor. Dolayısıyla mühendislik eğitiminin kalitesinin iyileştirilmesi anlamında çok önemli bir süreçtir. MÜDEK akreditasyonu almış bir bölümden mühendis olarak mezun olmak o mezunun yeterli mühendislik altyapısı aldığını gösteriyor. İyi ve nitelikli mühendislikten beklenen birtakım özellikleri, bilgi ve becerileri kazandığının bir göstergesidir. Öğrenciler böyle bir programdan mezun olduktan sonra biliyorlar ki nitelikli, kaliteli ve uluslararası standartlarda bir eğitim almış oluyorlar. "

PROF.DR. DİLEK: MÜDEK, ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANINIYOR

MAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Bengü Dilek, MÜDEK’in ulusal ve uluslararası platformlarda 3 madde altında tanınırlığa sahip olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

"MÜDEK ulusal ve uluslararası platformlarda üç madde altında tanınırlığa sahiptir. Ulusal düzeyde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tescil edilmiş bir akreditasyon kuruluşudur. Uluslararası anlamda da akreditasyon ajanlarının yer aldığı kuruluşlar var. Birisi Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) ve kurumun verdiği EUR-ACE etiketidir. MÜDEK’in bu etiketi verme yetkisi var. EUR-ACE etiketinin önemi ise, mezunlar herhangi bir dış ülkede çalışma durumda olduğu zaman birinci koşul bu etiketi veren bir programdan mezun olmuş olmaktır. Dolayısıyla ilk kapının anahtarı olarak düşünebiliriz. Bir diğeri de, Uluslararası Mühendislik İttifakı olan yani bunun içerisinde yer alan Washington Accord anlaşmasıdır. MÜDEK bu anlaşmaya da tam üyedir. Hem Avrupa’da hem de çok geniş dünya ölçeğinde bir akreditasyon olmuş oluyor. 5 yılda bir tescil belgemiz yenileniyor ve değerlendirme sürecinden geçiyoruz. Aynı şekilde Uluslararası Mühendislik İttifakı altındaki Washington Accord anlaşması ve EUR-ACE etiketi için yine belirli periyotlarda ve bizlerde kendimiz akredite olmak üzere değerlendirme sürecini yaşıyoruz. Özetle MÜDEK Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. Türkiye’deki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor."