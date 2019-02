Meslek yemini ederek diplomalarını aldılar

LEFKOŞA,() - Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni ile yeni mezunlarını verdi.

İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere seslenerek öğütler verdi.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sevgili öğrencilerim bugünden sonra meslektaşlarımız olarak sizler iş başında olacaksınız, kendinize güvenmeli ve asla inancınızı yitirmeden, sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirin. Büyük Atatürk’ün ilkelerinden asla ödün vermeden onun rehberliğinde yolunuza her zamankinden daha fazla çalışarak coşkuyla devam edeceğinizden, yaptığınız her işe fark ve değer katacağınızdan, yaptığınız her işte iz bırakmaya özen göstereceğinizden eminim. Mesleğinizi icra ederken atacağınız her adımda biz hocalarınız meslektaşlarınız olarak varlığımızla, bilgimizle, tecrübemizle, kalbimizle ve başarı temennilerimizle hep yanınızda olacağız. Değerli veliler bugünleri görmek için çok çaba sarf ettiniz ancak gördüğünüz gibi emekleriniz boşa gitmedi ne denli gurur duysanız azdır sizleri içtenlikle kutluyorum” dedi.

"DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK"

Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2019 yılı itibarıyla 4. Nesil üniversite modeli olma yolunda ilerlediğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, eğitimde kaliteyi, AR-Ge ve inovasyona öncelik vermeyi, toplumu dönüştürme misyonunu bir adım daha ileriye götürebilme adına bu yıl alınan bir kararla üretilen bütün akademik çalışmaların sanayiye entegre edilerek ürüne dönüştürmeyi planladıklarını vurguladı.

Eğitim kalitesi ile akademik yönden saygın olarak anılan üniversiteler arasında yer almayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyada gelişen yeni nesil üniversiteler arasında yer alacak için çalışıyoruz. Temel hedefimiz dünya üniversiteleri arasında ilk 500 içerisine girmek ve modern sürdürülebilir kalıcı bir başarıyı elde etmek” dedi.

DERECEYE GİRENLERE PLAKET VERİLDİ

Protokol konuşmalarının ardından bölümlerde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Diplomaların verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve kep atılmasıyla tören sona erdi.