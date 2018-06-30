Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı

Selin GÜRSEL, Ömer HASAR / İSTANBUL, () - MEZUNİYET döneminin gelmesiyle binlerce öğrenci üniversitelerden mezun olmaya devam ediyor. Maltepe Üniversitesi'nde iki gün sürecek mezuniyetin ilk gününde önlisans ve lisans öğrencileri diplomalarını alarak mezun oldu.





Üniversitenin içinde yer aldığı Marmara Eğitim Köyü Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen mezuniyet töreni, mezun adaylarının alandaki yerlerine geçmelerinin ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır, mezunlar adına ise Beyza Karakoyunlu, Hazal Çil ve Latif Tekin yaptı.





Fakülte ve yüksekokul birincilerini ise Prof. Dr. Şahin Karasar plaketle onurlandırdı. 2016-2018 dönemi Öğrenci Konseyi Başkan ve üyelerine ise plaketlerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken verdi.





"ÖNCELİKLE KENDİMİZE GÜVENECEĞİZ Kİ BAŞKALARI DA BİZE GÜVENSİN"





Mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Gençlerimizle ilgili umutlarımız Dede Korkut hikâyelerinden başlıyor. Gençlerimizin ne kadar dürüst, doğru ve çalışkan olduğuna dair çok sayıda ifadeleri Dede Korkut destanlarında bulmak mümkün. Öncelikle kendimize güveneceğiz ki başkaları da bize güvensin. Doğru bildiğimiz yolda umutla ilerleyeceğiz. Ayağımızı Necip Fazıl Kısakürek üstadın söylediği gibi yere sağlam basacağız. Ve onun izniyle yürüyeceğiz. Bu eğitim yolculuğunuzda edindiğiniz birikim, size özellikle sunmaya çalıştığımız akademi-sektör işbirliği, her akademik alanımıza ilişkin uygulama imkânlarıyla burada çok şey kazandığınızı biliyorum. Siz de lütfen bunun farkında olun ve hayat yolculuğuna önde başladığınızı lütfen unutmayın" dedi.





Mezuniyet töreninde Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarıyla Hemşirelik Yüksekokulu mezunları da mesleklerinin yeni temsilcileri olarak geleneksel yeminlerini ettiler.





"BUNDAN SONRA İŞ HAYATININ ZORLUKLARINA ALIŞACAĞIZ"





"Yorgun ama çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Hukuk Fakültesi mezunu Nurten Kılınçarslan, bundan sonrasında hedefinin lisansüstü eğitim olduğunu belirtti.





Maltepe Üniversitesi'nin mimarlık alanında kendisine çok önemli değerler kattığını ifade eden İngilizce Mimarlık Bölümü mezunu Ahmet Varol, "Şu an ülkedeki durum yeni mezun mimarlara iş fırsatı pek sağlamayacak gibi duruyor ama çalışacağız, uğraşacağız. Bundan sonra iş hayatının zorluklarına alışacağız" dedi.





Yaklaşık on bin kişinin katıldığı Mezuniyet Töreni, Kep Atma ve Edis konseriyle son buldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2018, 17:20