Liseli gençlere akademik eğitim fırsatı

İbn Haldun Üniversitesi tarafından, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında açılacak olan Lise Kış Okulu ile lise öğrencilerinin üniversite yaşamını tecrübe etmesi hedefleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nden (İHÜ) yapılan açıklamada; 9-10-11 ve 12. Sınıflar için düzenlenen Lise Kış Okullarına kayıtlar devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı Diller Okulu ve Sosyal Bilimler Okulu olmak üzere 5’er günlük 2 temel gruba ayrılan İHÜ Lise Kış Okulu’nda lise öğrencileri, 5 günlük dolu dolu bir programla üniversite yaşamını tecrübe edecek, aldıkları teorik eğitimleri etkinlik ve gezilerle pekiştirecekler. Sosyal Bilimler Okulu’nda lise öğrencileri, uzman akademisyenlerden Medya ve İletişim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih, Hukuk, Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Ekonomi, İşletme, İslami İlimler ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında Üniversite Dersleri alıp, Türkiye ve dünya çapında tanınmış akademisyenlerle tanışma fırsatı yakalayacaklar. Yabancı Diller Okulu’nda ise “Şehir Hayatı”, “Tarihi Mekanlar”, “Geleneksel Meslekler”, “Medya Dünyası” ve “Yemek” temalı dersler ve etkinliklerle yabancı dillerini ilerletecekler."

AİRBUS A 380 KULLANMA DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR

Sosyal-kültürel etkinliklerle kampüs hayatının bire bir yaşanacağı belirtilen açıklamada, "İHÜ Lise Kış Okulu kapsamında, öğrencilerimiz, derslerde aldıkları eğitimlerini, çeşitli gezi ve etkinlikler ile sektörel deneyim haline dönüştürecek. Bu kapsamdaki etkinliklerden biri de Türk Hava Yolları Gezisi ve incelemeleri olacak. Havacılığa ilgi ve merak duyan lise öğrencilerine bu alanda neler yapılabileceğine dair bilgiler de verilecek olan eğitimde, gençler havacılığın her alanı ile tanışacak. Ayrıca öğrenciler Airbus A 380 kullanma deneyimini de yaşayacak. Bunun dışında İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde verilecek eğitimlerle de başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak hazırlık ve doğru davranış biçimlerini kazandırmak hedeflenmekte" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin, "Karanlıkta Diyalog" deneyimini de yaşayacağını belirten açıklama şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmeleri sağlanarak, unutulmaz bir yolculuğa çıkartılacak. İHU Lise Kış Okulu Öğrencileri İstanbul’u; İstanbul’a özgü o eşsiz ses, koku, doku ve sıcaklıklarıyla “görme”nin yeni yollarını keşfedecekler. Sessizlikte Diyalog etkinliğinde ise; tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişim keşfedilecek, empati kurma yeteneği ile birlikte farkındalığın da artması sağlanacak. Yabancı Diller Okulu Öğrencileri ise eğitimlerini Golden HornTour, Balat Tour, Grand BazaarTour ve TRT World Tour etkinlikleri ile pekiştirecekler."

Belge töreni ve kapanış günü etkinliğinde ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, tüm İHÜ Lise Kış Okulu öğrencilerine Etkili Hitabet ve Etkili İletişim eğitimi verecek. İbn Haldun Üniversitesi ana kampüsünde gerçekleşecek olan İHÜ Lise Kış Okulu’na başvuru için son tarihin 14 Ocak 2019 olduğu açıklandı.