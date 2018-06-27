“LGS  sonrası doğru tercih için aileler kılavuzu mutlaka okumalı”

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () - LİSEYE Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Yeni sistem ile birlikte birçok aile sürecin nasıl işleyeceğini henüz tam olarak bilemiyor. Tercih süreci hakkında konuşan ve ailelere önerilerde bulunan Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Özen Yazgan “2 Temmuz’a kadar zamanımız var, o tarihte kontenjanlar açıklanacak. Sonrasında da tercihler başlıyor olacak. Anne babalara bu süreyi iyi değerlendirmeleri için kılavuzu kendilerinin de okumasını ve mutlaka uzman desteği almalarını öneriyoruz” dedi.

Sınav sonuçlarının ve MEB kılavuzunun açıklanması ile herkesin heyecanlı olduğunu dile getiren PDR Koordinatörü Özen Yazgan,”Hem ailelerde hem çocuklarda biraz hayal kırıklığı ya da biraz da telaş olabilir. Öncelikle bizim her dönem söylediğimiz bir şey var, sakin olun. Telaş yaptığımızda aslında bu işler bizim için daha da karmaşıklaşıyor. 2 Temmuz’a kadar zamanımız var, o tarihte kontenjanlar açıklanacak ve tercihler başlıyor olacak. Anne babalara tercihlere kadar olan bu süreyi iyi değerlendirmeleri için kılavuzu kendilerinin de okumasını ve mutlaka uzman desteği almalarını öneriyoruz. Rehber öğretmenlerle, okuldaki yöneticilerle konuşabilirler. Her gelen geçenden fikir almak değil ama işin uzmanlarını mutlaka takip etmek gerekiyor. Sonrasında da kendi çocuğumuzu tanıyarak biraz okulları araştırmak gerekiyor” dedi.

“HERKES YEREL YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ TERCİH YAPMAK ZORUNDA”

Önümüzdeki süreçte, geçtiğimiz senelerden farklı olarak, aileleri ve çocuklarını nelerin beklediğini açıklayan Koordinatör Yazgan, “Çocuklarımızın puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu noktada bakacağımız şey yüzdelik dilimleri olması gerekiyor. Ancak sınav sistemindeki değişiklikler nedeniyle önceki senelerle kıyaslama yapmak çok da doğru olmayacak. Yaklaşık 9 yüz 71 bin öğrencimiz merkezi sınava girdi. Ve bu öğrencilerimizden 126 bini, yani yaklaşık yüzde 10’u sınavla yerleşiyor olacaklar. Bu nedenle de yerel yerleştirme dediğimiz başka bir kavram da gündemimizde. Bu dönemde yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyon okullarına yerleştirme dediğimiz üç tane farklı alanda tercih süreci olacak. Kılavuzda özellikle belirtilen bir nokta var: Herkes yerel yerleştirme ile ilgili tercih yapmak zorunda.Ve bu 5 tercih içerisinde, bir okul türünü en fazla 3 defa yazabiliyorsunuz. Anadolu, meslek veya Anadolu imam hatip liselerinden bir türünü en fazla 3 defa yazabilirsiniz.Tercih yaparken sadece puan için tercih yapmayın, gerçekten gitmek istediğiniz ilgi, beceri ve gelecek ile ilgili hayallerinizi destekleyecek liseleri seçmek önemli” şeklinde konuştu.

“İKAMET DEĞİŞTİRMEK YETERLİ DEĞİL”

Yeni sınav sistemindeki kayıt alanı hakkında bilgi veren Yazgan, “Sınavsız yani yerel yerleştirmede bu kavramı kullanıyor olacağız. Aslında çocuklar bundan sonra ortaokuluna karar verdiğinde az çok lisesine de karar vermiş olacak. Yani bağlı olduğunuz bir kayıt alanı olacak. Öğrencimiztercih için sayfasını açtığında kayıt alanı yeşil renkle belirtilen kısım olacak. Kayıt alanı dışında, komşu kayıt alanı ve diğer diye belirtilen alanlardan da tercih yapılabilir ama öğrencinin avantajlı olduğu, tercihte öncelikli olduğu kısım kayıt alanı olacak. Burada tabii ki bazı anne babalar, ikamet değişikliği yapmak istediler. Ama orada da ortaokulda bulunuşluk denilen bir kavram devreye giriyor. Kayıt alanı içerisinde yer alan ortaokuldaki eğitim hayatına devam etme süresi, dikkate alınan diğer bir etken olacak” dedi.

“MERKEZİ SINAVLA YERLEŞTİRMEDE LİSE TÜRÜNDE TERCİH KISITLAMASI YOK”

Merkezi sınavla yerleştirme hakkında da bilgi veren Yazgan, “Yine 5 tercih hakkınız var. Burada herhangi bir tür kısıtlaması olmayacak. Ama çocuklar puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre yerleştiriliyor olacak. Bu nedenle tercihlerin hassas ve doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Son olarak da eğer düşünüyorlarsa pansiyonlu okullar için tercih yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARI TANIMADAN TERCİH YAPMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL”

Uzun bir süreç olacağına dikkat çeken Yazgan, “ Yaklaşık 4 defa nakil sürecimiz olacak. Daha çok başındayız. Aslında bu süreci beraber adım adım izliyor ve ilerliyor olacağız. Kılavuzu okuyalım, araştıralım. Çocuklarımızı da dinleyelim. Çocukları tanımadan tercih yapmak çok doğru değil. Özellikle yüksek puan alan öğrencilerimiz ‘Bu puanı heba mı edeceksin?’ denilerek bazı okullara yönlendiriliyorlar. Ama o noktada çocuğun ilgisini ve yeteneklerini de fark etmek gerekiyor. Çocuk çok yüksek bir puan aldı diye ilgisi olmayan türde bir liseye yönlendirmek çok da doğru bir tercih olmayacaktır. Çünkü bir liseyi seçtiğinizde az çok üniversitenizi ve uzun vadede de kariyerinizi seçmiş oluyorsunuz. Çocukların eğilimlerinin tespit edilmesi ilgili iyi bir gözlemci olabilirler ve de rehber öğretmenlerden destek alabilirler” dedi.

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