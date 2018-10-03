LAÜ iki ayrı uluslararası konferansta temsil edildi

LEFKE, () – LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ekinci, katıldığı iki farklı uluslararası konferansta üniversiteyi temsil etti.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ekinci, Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu (ISSMGE) himayesinde, Avusturya’nın Graz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 26’ıncı Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’na davetli konuşmacı olarak katıldı ve ‘İyileştirilmiş Kıbrıs Değirmenlik Grubu Killerinin Büzülme ve Çatlak Formasyonlarının Yakın Çekim Fotogrametri Yöntemi ile Değerlendirilmesi’ konulu çalışmasını sundu.

EKİNCİ, 57 DAVETLİ KONUŞMACI ARASINDA YER ALDI

27 Avrupa ülkesini temsil eden 57 davetli konuşmacı arasında bulunarak KKTC ve LAÜ’yü temsil eden Dr. Öğr. Üyesi Ekinci, Geoteknik ve Zemin Mekaniği alanındaki son gelişmelerin tartışıldığı konferansın son bölümünde Graz şehrini ikiye bölen Mora nehri üzerine inşa edebilmekte olan ‘Murkraftwerk’ nehir suyunun yönlendirilmesi ile enerji üretimi yapılacak olan proje alanında incelemelerde bulunulduğunu ifade etti. Ekinci, alan incelemesinde projenin 17.7 Mw’lık tamamen yeşil enerji üretimi ile Graz şehrinin yüzde 20 enerji ihtiyacını karşılayacağına dikkat çekti.

EKİNCİ’NİN İKİNCİ DURAĞI KORE OLDU

Avusturya’daki konferansın yanı sıra Ekinci, Uluslararası Geosentetikler Derneği’nin Kore’nin Başkenti Seul Şehrinde düzenlediği 11’inci Uluslararası Geosentetikler Konferansı’na katılarak, ‘Fiber Yüzey Pürüzlülüğünün İnce Taneli Kumların Kayma Mukavemetine Etkisi’ başlıklı bildirisini sundu. 42 farklı ülkeden 451 sunumun yapıldığı konferansta 66 farklı ülkeden bin 239 katılımcı yer aldı. Dr. Öğr. Üyesi Ekinci, Uluslararası Geosentetikler Derneği’nin 1983 yılında Fransa’nın Paris şehrinde kurulduğunu ve dünya çapında 43 temsilciliği ve 4 binin üzerinde üyesinin bulunduğunu dile getirdi.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul’da ise delege sıfatı ile LAÜ’yü temsil eden Ekinci ayrıca, 2018-2022 dönemi için Prof. Dr. Chungsik Yoo’nun başkanlığa seçildiği genel kurulda oy kullandı.

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