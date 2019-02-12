Kurumsal sürdürülebilirliğin anahtarı: Kriz iletişimi ve KSS

Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans Yönetimi Çalıştayı’nın ilk oturumunda Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) konuları tartışıldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURSAM), Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ve İletişim Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Sosyal ve Ekonomik Boyutuyla Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Finans Çalıştayı’nın ilk oturumu İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akbulut’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumuna Galatasaray Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler konuşmacı olarak katıldı.

KRİZ YÖNETİMİNDE İLETİŞİM

Akademi, sivil toplum ve özel şirketler bağlamında Kriz İletişimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarında karşılaşılan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya halkla ilişkiler alanında çalışan akademisyenler, ajans yöneticileri, kurumsal şirket yöneticileri ve sivil toplum örgütleri yöneticileri katıldı.

Açılışın ilk oturumunda “Kriz Yönetiminde İletişim” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı 21.yüzyıl krizlerinin epistemolojik ve ontolojik belirsizlikler içerdiğini, enformasyon odaklı ekonomik ve teknolojik dönüşüm yaşayan iletişim kanallarının emek ve kriz kavramlarını da değişime uğrattığına değindi.

EN POPÜLER YÖNTEM: GÜNAH KEÇİSİ

Prof. Dr. Çınarlı, kriz iletişimi kavramının kitlelerin artan heyecanı, sınırlı zaman, dedikodu, varsayım ve çıkarsama, istikrarsız enformasyon ortamı unsurlarını barındırdığını belirtti.

Hedef kitlelerin geçmişe oranla çok daha bilinçli hale geldiğine değinen Çınarlı, kurumlarda sorunların, risklerin ve krizlerin farklı stratejilere bağlı olarak farklı taktiksel arayışları ortaya çıkardığını söyledi.

En çok kullanılan kriz iletişimi stratejilerinden birinin “günah keçisi (scapegoat)” olduğunun altını çizen Çınarlı, genellikle çoklu nedene dayalı krizlerin sorumluluğunun tek bir kişiye yüklendiğini belirtti.

Risk değerlendirmesi ve risk iletişiminin önemine değinen Prof. Dr. İnci Çınarlı: “Kamunun bilgilendirilmesi ve karar alınmasında risk iletişimi önemli fakat risklerin sonuçları hesap edilemiyor, var sayılan riskleri dahi tehdit olarak algılamaya başladık. Kurumlara olan güven azaldı, farklı sosyal paydaşlar arasında riskin varlığı, doğası, biçimi, ciddiyeti, kabul edilebilirliği ve algılanması değişti.

Prof. Dr. İnci Çınarlı, risk iletişimi çalışmaları kapsamında birey ve toplum için çözüm önerileri olarak; insani değerlere önem verilmesi, sosyal adaletin sağlanması, sürdürülebilirlik, risk kültürünün öğretilmesini önerirken, kurumlar açısından da güvenilirlik, itibar, bilgi alışverişi, disiplinlerarası olmanın gerekliliğine değindi.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK NEDİR?

Oturumun ikinci bölümünde konuşan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını "Kurumların, faaliyet alanları çerçevesinde sosyal paydaşlara olan etkilerini analiz etmeleri, sosyal refahın korunması ve geliştirilmesi için yapacağı çalışmalar ve alacağı önlemlerin bütünü olarak tanımladı. Kurumların ekonomik, hukuki, etik, sorumluluk sahibi, sosyal sorumluluğa değer veren yapıda olmalarının gerekli olduğuna değinen Dinler, ülke içerisinde ekonomik güven ve adil gelir dağılımı olursa kurumların sosyal sorumluluklarının gelişeceği, bunu bir değer olarak görürlerse bütçe ayırmaya gerek kalmayacağının da altını çizdi.

İki saat süren oturumun ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin, katılımcılara plaket ve katılım belgelerini takdim etti. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumu da Kurumsal Risk ve Sürdürülebilir Finans başlığı altında gerçekleştirildi.