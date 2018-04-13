Kurumsal Gelişim Uzmanı Mcloughlin öğrencilerle buluştu

DÜNYANIN çeşitli yerlerine akademik yayıncılık hakkında eğitici etkinlikler gerçekleştirmek üzere ziyaretlerde bulunan, üniversiteler için kurumsal gelişim uzmanlığı yapan Mclouhglin, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik kadrosu ve idari personeli ile buluştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kent State Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Dr. Caven Mcloughlin’i ağırladı. Akademisyenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Caven Mcloughlin, 'Uluslararası Kaliteli Dergilerde Makale Yayınlatmada İpuçları' adlı konferansı verdi. Dergi seçiminin öneminden bahseden Mcloughlin, “Kaliteli dergilerin editörlerinin makalede olmazsa olmaz olarak gördüğü noktalar var. Önemlilik, yenicilik, yeni bir bakış açısı, çalışılan disiplin ile ilişkilendirme bunlardan bazıları. Yayının değeri ise kullanılan metodun geçerliliği kadar. Kullanılan metot da doğru sonuçlara ulaşmada anahtar olacaktır. Bir makalede sonuç yoksa geçerliliğinden söz edilemez” dedi.

“İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİ İLE GURUR DUYMALI”

Prof. Dr. Caven Mcloughlin, üniversite genç akademik kadrosu ve idarecileri ile de birlikte görüşmelerde bulundu. 'Üniversitelerin Yükseköğretimde Misyon ve Hedefler Doğrultusunda Faaliyetleri' kapsamında gerçekleşen buluşmada, genç akademik personelin makalelerini, akademik dergilerde yayınlamalarına yardımcı olmak ve üniversitenin dünya sıralamasındaki yerine katkıda bulunmak gibi konularda önemli ipuçlarını paylaştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin aldığı akreditasyonlarla ve Türkiye’de yaptığı önemli gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Mcloughlin, “İstanbul Gelişim Üniversitesi, hızlı büyüyen bir üniversite. Farklı yetenekleri olan genç bir öğretim kadrosuna sahip. Öğretim, herkesin hayal edebileceği en önemli kariyerlerden biridir. Türk ulusunun, öğretmenlerin bir ulusu kurtarabileceği ile ilgili söylenen bir söz duydum. Bundan dolayı, her öğretim büyük bir saygıyla yapılmalı ve buna büyük saygı duyulmalı. Bence Gelişim Üniversitesi’nin bununla gurur duyması için birçok sebebi var” diye konuştu.

AKADEMİSYENLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Mcloughlin, “Burası bir Türk Üniversitesi. Buna karşın uluslararası bilimsel iletişimin dili İngilizce. Bu çok hayati bir nokta. Sonuç olarak, Türk dilinin İngilizce'ye uygun bir şekilde çevrilmesi çok önemli, böylece buradaki çalışmalar dünyanın her yerinde iletilebilir fakat dergilerin talimatları, açıklamaları ve misyonları çok dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer bir araştırmacı söylemek istediğini, araştırmak istediğini ve iletişim kuracağı kişileri biliyorsa, insanlara ulaşabilir ve anlaşılır olabilir” diyerek uluslararası makale hazırlayan akademisyenlere de tavsiyelerde bulundu.

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