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'KPSS Sonuçları Hatalı Olabilir'

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği puanı alamayan bazı adaylar sonuçların hatalı olabileceği iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:41
'KPSS Sonuçları Hatalı Olabilir'

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği puanı alamayan bazı adaylar, sınav sonrası açıklanan cevap anahtarına göre yaptıkları hesapla, açıklanan sonuçlar arasında fark olduğu ve sonuçların hatalı olabileceği iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi.

ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı adaylar hesapladıkları puanı alamadıkları gerekçesiyle ÖSYM'ye itiraz dilekçesi verdi. Adaylar, sınavdan iki gün sonra açıklanan cevap anahtarına göre doğru ve yanlışlarını belirleyip net hesabı yaptı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kendi hesaplarıyla sonuçların tutmaması karşısında bazı adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Optik değerlendirme de hata olduğunu iddia eden adaylar, sınav kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi için itirazda bulundu.

Sınav sonucuna itiraz eden adaylardan Can Deniz Bakır (25), kendi hesaplamasına göre 200 sorudan 141 soruya doğru cevap verdiğini, ancak sınav sonucuna göre ise bunun 111 olduğunu söyleyerek, "Mayıs ayında yapılan KPSS sınavına giren öğretmen adaylarından biriyim. Benim gibi çok sayıda aday mağdur durumda. Sınavdan sonra yayınlanan cevap anahtarında benim kontrol ettiğime göre 141 doğru olması gerekirken, 16 Haziran'da yayınlanan ÖSYM sonucuna göre 111 doğrum var. Ben Eğitim Bilimleri bölümünde 7 boş bırakmışken, 10 boş gözüküyor. Aynı şekilde Türkçe sorularında 29 doğru 1 boş olarak hesaplamışken, 25 doğru 4 yanlış gözüküyor. Genel Kültür bölümünde 44 net olarak hesapladım. Fakat sonuçlara göre 35 netim var. Genelde 36 netim kayıp. Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği'nde derece yapacakken, KPSS A grubunda şu anda maalesef 72.1 puanım geldi. Kayıp olan puanım 12.5 civarında. Bunun psikolojik ve maddi kayıplarını yaşamaktayız. Biz ÖSYM'nin sisteminde bir hata olduğunu düşünüyoruz. ÖSYM'den ricamız, bizim cevap anahtarlarımızın kontrol edilmesidir. Biz kesinlikle bir açıklama talep etmiyoruz, daha önceki yıllarda da ÖSYM'nin sonuçlarında böyle hatalar olmuştur. Biz de aynı mağduriyeti yaşadığımızı düşünüyoruz" dedi.

Metal Öğretmenliği'ne atanabilmek için girdiği sınavda kendisinin 131 doğru hesapladığını ancak sınav sonucuna göre 109 doğrusu olduğunu belirten Halil Oruç (27), "21 Mayıs'ta KPSS sınavına girdim. Genel Yetenek, Genel Kültür bölümünde, sınavdan çıktıktan iki gün sonra açıklanan sorular ve cevap anahtarıyla kontrol ettiğimde, toplamda 120.5 netim olduğunu gördüm. Bu sefer oldu dedim. Bu sefer atanacağıma gerçekten inanmıştım. Ta ki 16 Haziran Cuma günü sınav sonuçları açıklanana kadar. Sonuçlarda hata olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine itiraz dilekçemi yazdım. Sosyal medyada birçok arkadaşın da bu konudan mağdur olduğunu gördüm. Gerçekten böyle bir hatanın var olduğuna inandık. O yüzden böyle bir mücadele vermeye başladık. Yetkililerden bu konu hakkında bir açıklama bekliyoruz. Varsa bir hata, bunun da bir an evvel düzeltilmesini talep ediyoruz. Biz sınav sonrası açıklanan cevap anahtarına göre hesaplarken, hatırlamadığımız soruları bile yanlış saydık. Bu kadar farkın olmaması gerekiyor" diye konuştu.

"SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Beden eğitimi öğretmeni olabilmek için sınava girdiğini ifade eden Muhammet Gemici (24) ise bu bölümün atama sayısının zaten düşük olduğunu ve sınav sonucuna göre atanamayacağını belirtirken, "Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. 21 Mayıs tarihindeki KPSS sınavına girdim. Sınavlardan sonra açıklanan cevaplarda, defalarca kontrol etmeme rağmen 122 netim çıkmıştı. Hatırlamadıklarımı bile yanlış hesaplamama rağmen açıklanan sınavda yaklaşık 22 netimin düştüğünü gördüm. Özellikle sayısal çıkışlı bir öğrenci olmama rağmen matematikte eksi 3 netlere kadar düştüğümü görmekteyim. Bunun kasti olarak yapıldığını düşünmüyorum. Bu sorunun bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Soruların tek tek tekrardan okunmasını istiyoruz. Yetkililerimizden de ellerinden geleni yapmasını talep ediyoruz. Maddi manevi her türlü emeğimiz var. Bunun emiğimizin bu şekilde gitmesi bizi çok üzdü. Kendi hesaplarıma göre 125 doğrum var ama sonuçlara göre 103 doğru var" dedi.



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