Köy okullarında karne sevinci

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta toplam 125 bin öğrenci 2018-19 eğitim- öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi. Merkeze bağlı Olukman Köyü ve Yakupoğlan Köyleri'nde karnelerini alan öğrenciler yarı yıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. Yakupoğlan Köyü'nde hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşandığı için karneler karanlıkta dağıtıldı.

İlk olarak Olukman Köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Köy okulundaki sınıflarda karneleri dağıtan protokol üyeleri örencilere başarılar diledi. Törende yöresel kıyafetleri ile halay çeken öğrenciler ilgi çekti.

Daha sonra Yakupoğlan Köyü'ne geçildi. Burada ise okul yönetimi tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Tören öncesi öğrenciler şiir okurken, okul korosu tarafından marşlar seslendirildi. Hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşanan köyde karne dağıtımı zaman zaman karanlıkta kalan salonda gerçekleştirildi.

'HAYAL KURUN, TÜRK MİLLETİNİN ÇOK ÇALIŞMASI GEREKİYOR'

Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Hayal kurun ve yeni arkadaşlıklar edinin. Türkiye'nin ve Türk milletinin çok çalışması gerekmektedir. Çok üretmemiz gerekmektedir. Onun için bol bol hayaller kuralım. Bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. 15 günde zihninizi berraklaştırın, hayal kurun, kitap okuyun dostluk edinin. Ödev zaten yoktur. Bu 15 günü çok anlamlı değerlendirin" dedi.

Karne sevinci yaşayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

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