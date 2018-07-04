Kitapsız Öğrenci Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İstanbul Robert Koleji öğrencilerinin "Kitapsız öğrenci, kütüphanesiz okul kalmasın" kampanyasına 12 bin lira bağışladıklarını bildirdi.Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık olarak "Kitapsız öğrenci, kütüphanesiz okul kalmasın" sloganıyla kampanya başlattıklarını hatırlattı.Kampanyaya her kesimden destek geldiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:"Başlatmış olduğumuz kitap ve kütüphane kampanyasına bir destek de İstanbul Robert Koleji öğrencilerinden geldi. Okulun sosyal sorumluluk projelerine ayırmış olduğu 12 bin lirayı kampanyamıza bağışladılar. Bu bağış kampanya kapsamında Tosya Sağlık Meslek Lisemize kazandırılacak olan yeni kütüphanenin yapımında kullanacak. Bir hafta boyunca Kaymakamlığımız tarafından misafir edilecek öğrenciler kütüphanenin yapım ve onarım çalışmalarına da bizzat katılacak."Pişkin, öğrencilerin yine Kaymakamlık tarafından başlatılan"Okuyan bir Tosya Hayalim Var" kampanyasına da destek olmak için kitap okuma etkinliği gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 16:31