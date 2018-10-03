'Kartopu' sayesinde kütüphane ile tanışıyorlar

ERZURUM İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı merkez Aziziye ilçesindeki Çocuk Kütüphanesi'ne alınan ve 'Kartopu' adı verilen kuzu, öğrenci sayısında artışa neden oldu.

'Kartopu' adı verilen 2 aylık kuzuyu sevmek için kütüphanenin bahçesine gelen öğrenciler, bu arada kitapla da tanışıyor. Öğrencileri kitap dostu yapmak ve kütüphaneye çekmek için personelin bu tür projeler yaptıklarını söyleyen İl Kültür ve Turzim Müdürü Cemal Almaz, ekibini tebrik etti. Kütüphane görevlilerinin, ilçedeki öğrencileri çocuk kütüphanesine çekmek için geçen yıl da bahçede tavşan beslediğini hatırlatan Almaz, bu tür projelerin devam edeceğini belirterek önümüzdeki yıl midilli alınması için kendisinin de yardımcı olacağını söyledi. Çocuk kütüphanelerinin diğer kütüphanelerden çok farklı olduğunu ifade eden Almaz şunları söyledi:

"Bu kütüphaneye okuma çağındaki öğrencileri çekebilmek için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu bazen oyun, bazen oyuncak bazen de çocuklar tarafından sevilen hayvanlar oluyor. Öğrencilere burada hem kitap okuyor hem de oyuncaklarla oynayıp hayvanları seviyor. Burada sadece kitap yok. Oyun ortamları da var. Bahçede oyun parkımız var. Kuzu sayesinde kütüphaneye gelen öğrenci sayısında artış olduğu gözlendi. Kar gibi beyaz rengi ile öğrencilerin 'Kartopu' adını verdiği kuzu çok sevimli. Kartopu sayesinde çocuklara hem kitap hem de hayvan sevgisi aşılanmış oluyor. Velilerde çocuklarını getirip buraya bırakıyor. Burada bir ailem ortamı var. Amacımız çocukların ilgisini çekmekti bunu da başardık. Kartopu sayesinde çocuklara hem kitap hem de hayvan sevgisi aşılanmış oluyor."



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