Kadir Has Üniversitesi'nden 'kripto para' eğitimi

İSTANBUL, () - Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte 2019 akademik yılı ders müfredatına 'Kripto Paralara Giriş' dersini, sertifika programı ile birleştirerek üniversite dışından katılımcılara açacağını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte 'Kripto Paralara Giriş' dersini sertifika programı ile birleştiriyor. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat ve kripto para sektörünün farklı alanlarından birçok hocanın yer alacağı programda, Bitcoin, Blockchain ve kripto para kavramlarına ilişkin bilgiler verilecek.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Ders dışında, kripto para, Bitcoin ve Blockchain konusunda bilgi almak isteyenler için oluşturulan programda, para kavramının değiş tokuştan, Bitcoin’e tarihsel evrimi, Blockhain’in finans ve iş dünyasına ne gibi fırsatlar sağlayacağı, kripto para ve Blockchain gibi kavramlar arasındaki ilişki ve farklılıkları, kripto para ekosistemi, unsurları ve kripto paraların geleceği, İsmail Hakkı Polat ve konusunda uzmanlar tarafından ele alınacak.

8 Şubat'ta başlayacak programda, Blockchain kavramını iş dünyasında deneyimlemek için bir atölye çalışması ve dönem katılımcıların uzman mentorlar eşliğinde kendi kripto para konseptlerini geliştirecekleri bir ’Final Hackathonu' yapılacak.

KRİPTO PARA PROGRAMI 54 SAATTE TAMAMLANACAK

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde 8 Şubat – 17 Mayıs tarihleri arasında her Cuma günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında olmak üzere toplam 14 hafta sürecek programda, 36 saat ders, 6 saat atölye çalışması ve 12 saat Hackaton olarak toplam 54 saate gerçekleşecek. Programa kayıt yaptırmak için khas-yasam@khas.edu.tr adresine iletişim bilgilerinizi iletebilirsiniz.