Kaat’ı sanatına Bursa Uludağ Üniversitesi'nden destek

BURSA Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, geleneksel Türk sanatları arasında yer alan Kaat’ı sanatının yaşatılması için üniversite olarak çeşitli uygulamaları devreye sokacaklarını bildirdi.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin seçmeli derslerde yaptıkları kaat’ı çalışmaları Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü eğitmeni ve Kattâ Dilek Erim Aydemir ile öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına katıldı. Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutan kaat'ı sanatının Türkiye’de ilk kez Uludağ Üniversitesi’nde ders olarak öğretilmeye başlandığını hatırlatan Rektör Ulcay, özverili çalışmalarından dolayı sanatçıya teşekkür etti, bu sanatın yaşatılmasıyla ilgili yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

ÇALIŞMALAR KİTAP OLARAK BASTIRILACAK

Güzel Sanatlar Bölümü’nde kaat’ı sanatını destekleyen ve besleyen başka derslerin de konulması için üniversite olarak gerekeni yapacaklarını, üretilen ürünlerin döner sermaye üzerinden satışı için hazırlıkları başlatacaklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ulcay, ayrıca yapılan çalışmaların yer aldığı bir kitabı da kurumun prestij kitabı olarak bastıracaklarını söyledi. Güzel Sanatlar Bölümü eğitmeni ve Kattâ Dilek Erim Aydemir de yıllardır bu sanatı yaşatmak uğruna çabaladığını, en büyük desteği Bursa Uludağ Üniversitesi’nden gördüğünü, yeni desteklerden de bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Rektör Prof. Dr. Ulcay’a teşekkür etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki sergi, hafta sonuna kadar izlenime açık kalacak.

KAAT'I SANATI

Kağıt ve deri oymacılığı olarak biline kaatı sanatı, Türk süsleme sanatı olarak birçok yazma eserlerde, kitap kapaklarında, cilt için süslemelerde ve kitap içlerinde görülüyor. Kaatı’nın sözlük karşılığı 'kesmek'tir. Kaatı sanatı ise deri ya da kağıt üzerindeki bir motifi veya yazıyı kesip oyarak çıkartmak ve başka bir yüzeye yapıştırmaktır. Kaatı sanatı birçok 3 boyutlu tablo çalışmalarında görülür. Duvar dekorasyonunda göz kamaştıran kaatı çalışmalarında kaliteli kağıtlar ve boyalar kullanılır. Kağıdın sık gözenekli ve tüylenmeyen yapıda olması önemlidir.

3 boyutlu bir dekorasyon ürünü olan kaat’ı çalışmalarında ilk göze çarpan şey sabırla yapılan bir çalışma olduğudur. Çünkü kaat’ı çalışması hem sabır hem de el becerisi gerektirir.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×