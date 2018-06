İZÜ, dördüncü dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 750 yeni mezununu Halkalı’daki kampüslerinde bulunan stadyumda gerçekleşen törenle uğurladı. Yüzlerce öğrenci keplerini atarken aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bu yıl 4. Dönem mezunlarını veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde 750 öğrenci keplerini attı. Açılış konuşmalarıyla başlayan tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasıyla devam etti. Törene, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“21. YÜZYILA BU OKULLARDAN MEZUN OLANLAR YÖN VERECEKTİR”

Törende konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, 21. yüzyılda gündemlerin başkası tarafından belirlenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “21. yüzyıla bu okullardan mezun olanlar yön verecektir” dedi ve şunları söyledi:

“Neyin trend olduğuna başkalarının sizin adınıza karar vermesine izin vermeyin. Muhakkak hayatınıza anlam katmanın mücadelesi içinde olun. Kendi derdinizin yerine muhakkak başkalarının derdini de koyun ve bu dertlerinizle hayatınızın trendlerini belirleyin. Batı kültürü ve onun hegemonyası trendlerin belirleyicisi oldu ve geldiğimiz nokta ortada. 21. yüzyılda trendleri, gündemleri başkaları tarafından belirlenenler olmayın, trendlere sizler karar vereceksiniz. 21. yüzyılda liderlik, yığınların önüne geçip onlara yön vermek değildir nerede bulunuyorsanız bulunun değişimi yönetmeye talip olun. Cesur olun. 21. yüzyıla bu okullardan mezun olanlar yön verecektir. Siz zamanın ruhunu iyi takip edin. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hepinize mezuniyetin hayırlı uğurlu olsun.”

“ZORLUKLARI HEP BERABER AŞTIK”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çok uzun geçmişi olan vakfımızın böyle bir kuruma sahip olmaması ülkemiz için çok büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği tamamlamak bizlere nasip oldu. Başlarken zorluklarını hep birlikte aştık. Bizim üniversitemiz insanımızı tek yönlülükten kurtararak çift yönlü insan yetiştirme gayreti içinde olacaktır. Olduğunu da buradaki öğrencilerimizden anlamak mümkündür. Sevgili öğrencilerimiz, rabbim çıktığınız yolda sizi muvaffak etsin. Yurt dışından gelen kardeşlerimiz bizim kültür ve dava elçilerimizdir. Biz onları hiç unutmayacağız. Bu kapı onlara hep açık. Bu üniversitenin kurulmasında emeği olan, bizi şereflendiren Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

“ZORLUKLARDAN VE ÇOK ÇALIŞMAKTAN KORKMAYIN”

İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ramazan Evren, öğrencilerine zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmamaları gerektiğini vurguladı. Yüzlerce öğrenci mezun ediyor olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Evren, “Aydınlık yayınlarımızın mimarı olan gençlerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşatan rabbimize hamd olsun. Öğrencilerimizi erdemli bireyler olabilmeleri için yetiştirdik. Ezbere değil anlamaya dayalı eğitim ortamı oluşturmaya çalıştık. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi büyük düşünmeyi, zor zamanlarda teslim olmamayı öğretmeye çalıştık. Sadece eğitim veren değil bilim teknoloji üreten ve uygulamaya geçiren kurumuz. Teknoloji transfer ofisi teknokent kurma çalışmalarımız da sürmektedir. Meslek hayatına hazır evlatlarınızı maddi manevi desteklerinizle bu günlere getirdiğiniz için aileleri de kutluyorum. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın kendini bilen, inanan gençler olarak kendiniz ve ülkemiz için yapabileceğiniz çok şey olduğunu biliyorsunuz. Üniversitemizin ismini hakkıyla temsil edeceğinize olan inancımla sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

“NİTELİKLİ İNSANA YAPILAN YATIRIM ÇOK ÖNEMLİDİR”

Törende yaptığı konuşmada nitelikli öğrenciler mezun ettiklerini vurgulayan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Nitelikli insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Şüphesiz ki en büyük değer ve eser öğrencilerimizdir” dedi. Prof. Dr. Bulut, öğrencileri mezun ediyor olmanın buruk ama onurlu olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin ailelerinin de emeklerinden bahseden Bulut, “Anne babalar ve hocalar eserlerini her zaman daha iyi yerlerde görmek isterler. Daha iyi olmalarından ancak onur duyar ve şükrederler. Nitelikli insana yatırım en önemli yatırımdır. İZÜ’den üç dille yetişmiş öğrencilerimize dünyanın her yerinde ihtiyaç olacaktır. Öğrencilerimize bu yüzden fazla sorumluluk düşüyor. Bu kampüsü öğrencilerimizle adeta beraber, yeniden kurduk. Her mezun öğrencimiz bir cevher. Başarılı insanların önemi büyük işler yapmalarında değil ekip olarak küçük işlerle büyük başarı elde etmektedir. Hayatımız boyunca ekip olarak samimiyet ve gayret göstermeli ve sabretmeliyiz. Geleceğimizin güvencesi sizsiniz. İş hayatınızda kazancınızı nerede ve nasıl kazandığınıza dikkat etmeli, para kazanayım da ne olursa olsun diye meseleye yaklaşmamalısınız. Asil bir tavrınız olsun. Gerektiğinde risk almaktan çekinmeyin. Her zaman adil yolun izini sürmeye çalışınız. Küreselleşen dünyada işiniz iletişim ve ulaşım konusunda kolay rekabet açısından zor olacak. Gayret içinde olun tembellikten uzak durun. Kalbinizi bilgi ve erdemle doldurursanız huzurlu ve başarılı olursunuz. Üniversitemiz büyük üniversiteler gibi olmaya adaydır. Yeni sistemimizin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÖNÜL DİLİ TÜRKÇE’Yİ BURADA ÖĞRENDİM”

İZÜ Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi aynı zamanda da okul birinci Bangladeşli öğrenci Han Muhammed Sakıp, “Türkiye’de eğitim gördük, gönül dili Türkçe’yi öğrendim. Bu konuşmayı gönülden yapabildiğim için şu an çok mutluyum” dedi. Ülkesinde de bir zamanlar çok zulüm gördüklerini ancak korkmadıklarını dile getiren Sakıp, “Bu ülkede misafirperver ve samimi insanlarla tanıştım. Türkiye’de eğitim gördük ve gönül dili Türkçeyi öğrendim. Bu konuşmayı gönülden yapabildiğim için çok mutluyum. Bundan sonra gönüllü kültür elçileri olup her yerde Türkiye’yi anlatacağım. Bu kampüsün her yerinde hatıralarım var. Biz bir aileyiz. Bu aileye veda ederken herkese teşekkür ederim. Hocalarımız bizlere farklı açılardan dünyayı görmeyi gösterdi. Hocalarımdan öncülük etmeyi, düşünmeyi, özgüvenli ve inançlı olmayı öğrendim. Arka plandaki tüm personel ağabeylerimize de teşekkür ederim. Engelleri sabırla azimle ve inançla aşmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin katıldığı tören, havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

