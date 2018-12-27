İzmir’e 50 milyon TL değerinde nitelikli eğitim yatırımı

Hande NAYMAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR, () - UĞUR Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi bu yıl İzmir Narlıdere’ye taşıdı. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü, düzenlenen törenle yeni eğitim öğretim yılına ‘Merhaba’ dedi. 50 milyon TL’lik yatırımla açılan kampüs, STEM ve drone laboratuvarları gibi gelişmiş fiziksel özellikleriyle eğitim öğretimi sürdürüyor.

Uğur Okulları, bu yıl İzmir’de açılan Narlıdere Kampüsü ile okullarına bir yenisini daha ekledi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Narlıdere Kampüsü, düzenlenen törenle açıldı. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dönmez, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu,Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, okul müdürleri ve öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin koro gösterisi ve piyano dinletisi ardından, drone atölyesi öğrencileri sahne aldı. Drone atölyesinde teknolojiyi sınıfta üreterek droneları kendileri imal eden öğrenciler, 3D yazıcılar kullanarak drone parçalarını tasarlayıp ürettiklerini anlattı. Öte yandan drone atölyesi öğretmeninin, yalnızca el hareketlerini kullanarak drone kullanması izleyenleri heyecanlandırdı.

“YARININ SORUNLARINI ÇÖZECEK BİREYLERİ YETİŞTİRİYORUZ”

Açılış töreninden önce, öğrencilerin okullarında kendi teknolojilerini ürettikleri Drone Atölyesi’ni ziyaret eden BUEK Başkanı Enver Yücel, öğrencilerle bir araya geldi. Dijital çağın eğitim sistemlerinin yapısını da değiştirdiğine değinen Yücel; “Narlıdere Kampüsümüz okul öncesinden lise sona kadar, içerisindeki laboratuvarlar ve imkanlarla bugün dünyanın en iyi okullardan daha üstün yanları olan, eğitim sistemleri açısından da mükemmel olan bir okul. Okulumuzda bir Drone Laboratuvarı var. Öğrencilerimiz burada sadece drone uçurmayı değil, drone üreterek bunu yurt dışına pazarlamayı hedefliyorlar. Uğur Okullarının 50 yıllık bir birikimi var. O birikimle geleceğe yön veren çocuklarımızı yetiştirme gayreti içerisindeyiz. STEM'i en iyi kullanan okulların başında geliyor Uğur Okulları. Narlıdere'deki kampüs örnek gösterilecek bir okul. Biz her yeni kampüsümüzü bir diğerinden farklı yapıyor, çeşitliliğini artırıyor ve çağın gerekliliğine uygun hale getiriyoruz. Yarının sorunlarını çözecek bireyler yetiştiriyoruz. Narlıdere Kampüsümüzde de okul öncesi ve ilkokul kademeleri mevcut. Okul öncesine çok önem veriyoruz. Bireyin hayatında okul öncesi eğitimin çok önemi var. Biz de bu konuya büyük yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında ise Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu olarak 170 binden fazla öğrenciye eğitim sağladıklarına değinen Enver Yücel, ülkelerin eğitim ile değiştiğine ve ekonomik kalkınmanın eğitim ile doğru orantılı olduğuna değindi. Yücel; “Önümüzdeki 50 yılda tasavvur edebildiğimizden de daha farklı gelişmeler ve değişimlere şahit olacağımız bir dünya bizi bekliyor. Okullar artık yalnızca bilgi transferi yapan kurumlar olmamalı, öğrencilere bu bilgilerle neler yapabileceklerini öğretmeli. Uğur’un geleneğinde sınav başarısı vardır. Sınavda en fazla başarısı olan dünyanın en iyi kurumuyuz. Biz hedeflerimize doğru öğretmen, yönetici ve velilerimizin varlığı ile ulaşacağız” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur gerçekleştirdiği konuşmada kentlerin, marka değerleri ile büyüdüğüne değindi. Batur; “Eğitim dünyasının en önemli uluslararası markası olan, 50 yıldır çocuklarımıza ışık olmuş Uğur Okullarının ilçemizdeki yatırımı hepimizi heyecanlandırdı. Bilim ve teknoloji temelli eğitimi ile yarının çocuklarını yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş okullarımızı ilçemizde görmek mutluluk verici.” dedi. Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy da “Ülkemizin özel eğitim konusunda öncü kuruluşlarından olan Uğur Okullarının ilçemizdeki bu kampüsü bizim için çok değerli. Umuyorum bu eğitim ordusu, bugün burada izlediğimiz Drone Kulübü’nün şovundaki gibi icatlar çıkarmaya devam eder.” şeklinde konuştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise yeniliklere imza atacak bir kurum açıldığını dile getirerek; “Hangi olaya ışık tutsanız arkasında eğitim vardır, bizim için eğitim mukaddes bir yüktür. Bunu kendine görev edinmiş, bu uğurda emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER ERKEN STEM, ASALET VE ZARAFET, FELSEFE EĞİTİMİ İLE TANIŞIYOR”

“Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu nitelikli eğitimi Türkiye’nin 44 ilindeki, 52’si kampüs 137 okulda en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturduklarını belirtti. Kulaberoğlu; “İzmir’de ilk defa bu yıl, Narlıdere Kampüsümüz ile birlikte Karşıyaka ve Bornova Kampüslerimizde okul öncesi ve ilkokul kademelerinde eğitim sunmaya başladık. Uğur Okullarının nitelikli eğitim farkını, öğrencilerimize sağladığımız yenilikçi eğitimimiz ile hissettireceğiz. Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul kademesinde ilk defa Uğur Okullarında uygulanan erken STEM eğitim yaklaşımımızla öğrencilerimizin sorgulama, araştırma, üretme yeteneklerini destekleyeceğiz. Asalet ve Zarafet dersimiz ile etkili iletişim becerilerine sahip ve sosyal anlamda güçlü bireyler yetiştireceğiz. Yine Uğur Okullarına özgü bir müfredat ile uygulamaya koyduğumuz Çocuklukta Felsefe –P4U dersimiz ile de öğrencilerimizin okuma, dinleme, yordama becerilerinin desteklenmesini ve tartışma kültürünün kazandırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

UĞUR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Uğur Okullarının öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırladığına değinen Nevzat Kulaberoğlu; “Uğur markasının en önemli özelliklerinden biri sınavlara hazırlıktır. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz “Uğur Sınava Hazırlık Merkezi” ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeleri hayata geçirmelerini, yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz. ” dedi. Uğur Okulları öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini hedeflediklerini aktaran Kulaberoğlu, Uğurlu öğrencilerin BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabildiklerine de değindi.

‘DRONE ATÖLYESİ ŞOVA HAZIR’

Narlıdere Kampüsü’nün 50 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Kurucusu Fırat Atlıhan ise,“Narlıdere Kampüsümüzü İzmir ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek, 45 derslikli, 11 bin metrekarelik kapalı alan, 7 bin metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde birçok laboratuvar yer alıyor. Yeni kampüsümüzde öğretmenlerimizle nitelikli eğitimi buluşturacağız. Öğrencilerimiz okul öncesinden itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar. Okulumuzda mevcut olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Laboratuvarı, Drone Atölyesi gibi alanlarda öğrencilerimiz kendi teknolojilerini üretecekler” dedi.

Drone Atölyesinde eğitim gören 9. Sınıf öğrencilerinden Ege Oktay, “Drone’ları kendimiz üretiyoruz. Çok heyecan verici bir süreç bizim için. Ben drone’u kumanda ediyorum. Yarışlara katılıyorum ve Türkiye’deki 30 lisanslı pilottan bir tanesiyim” dedi. Atölye öğrencilerinden Ajenk Göktuğ Kamalı ise, “Drone yapımı için önce malzemeleri tasarlayıp 3D yazıcıları kullanarak basıyoruz. Sonra alıcı ve vericiyi bağlamak için frekans ekibimiz var. Kumanda ve çeviriciyi bağdaştırarak pervaneye adapte ediyoruz. Biz burada drone’u sıfırdan başlayıp kendimiz üretiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile tören son buldu.