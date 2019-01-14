İSÜ, Gayrimenkulde MBA programını başlattı

İstinye Üniversitesi, gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik MBA programını hayata geçirdi. Üniversitenin inşaat ve proje yönetimi alanında uzman olan kuruluşlarla imzalayacağı 'Eğitim iş birliği Protokolü'nün ilki İstanbul İnşaatçılar Derneği ve Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü ile imzalandı.

İstinye Üniversitesi, gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik MBA programını hayata geçirdi. Bu dönem öğrenci almaya başlayacak ve sınırlı kontenjana sahip olan Gayrimenkulde MBA Programı, Türkiye ve dünya gayrimenkul piyasasının içinde bulunduğu güncel durumu analiz eden ve gelecek vizyonunu çizen uluslararası bakış açısıyla kurgulandı. Gayrimenkul, inşaat ve proje yönetimi alanlarının alanında uzman kuruluşları olarak bilinen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü (UPYE)’nin desteklediği program hakkındakonuşan İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, teorik ve pratik bilgiyi birleştirmek adına diğer kuruluşlarla da iş birliğine gidileceğini açıkladı.

"TÜRKİYE'YE ALANINDA BOŞLUK KAPATACAK PROGRAM SUNUYORUZ"

İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gayrimenkul sektöründe kriz, küresel durum gibi etkenlerden dolayı bir türbülans olduğuna ve bu türbülansı Gayrimenkul'de MBA Programı ile giderebileceklerine dikkat çekti. Sektörün Türkiye için çok değerli olduğunun altını çizen Bulu, "Gayrimenkul sektörü 40'ın üzerinde sektörü tetikliyor, inanılmaz iş gücü piyasasına desteği var ve ülkemizin lokomotifi. Bu yüzden buradaki bilgi birikiminin toplanması ve onun bu işi yapacak insanlara aktarılması çok önemli. Yeni Türkiye'ye kendi alanında önemli bir boşluk kapatacak bir program sunuyoruz" dedi.

"GAYRİMENKUL ALANINDA MÜKEMMELİYET MERKEZİ OLMAK İSTİYORUZ"

Programın finans ağırlık olduğunu ve yapılan binaların satılamayışının finansal modellerin öngörülemediğinden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Bulu, olaylara çok büyük çerçeveden bakılması gerektiğini vurguladı. İşin satışı, pazarlaması ve finansmanının o işi yapmak kadar değerli olduğunun altını çizen Bulu, "Biz gayrimenkul alanında mükemmeliyet merkezi olmak istiyoruz. Bu program da bunun ilk adımı. Bunu daha sonra başka adımlarla geliştireceğiz. Bu bizim üniversite olarak gördüğümüz bir alan ve bunu doldurmak istiyoruz. Gayrimenkul sektörü de üniversite tarafında bir akademik oyuncu kazanıyor. Sektörün iş birliğine çok açığız" ifadelerini kullandı.

"ESAS İHTİYACIMIZ ARA ELEMAN"

Üniversite ile iş birliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörün asıl ihtiyacının ara eleman olduğunu söyledi. Durbakayım, "Bu durum yıllardır böyle gidiyor. Esas ihtiyacımız ara eleman. Çünkü bir işin teorisi bilinebilir, orada ne yapılması gerektiği bellidir ancak bunu uygulayacak olan teknisyenlerin de yetişmesi gereklidir. Bu durum da önümüzdeki planlar içinde var, üniversitelerle, teknik okullarla belli çalışmayla büyük firmalarla da ara elemanların yetişmesine ehemmiyet vereceğiz" dedi.

"5 MİLYON CİVARINDA RİSKLİ YAPI YÜKÜ VAR"

Süratli yapılarının denetimlerinin sağlıklı olmadığını dile getiren Durbakayım, "Önümüzde 5 milyon civarında riskli yapı yükü var. Bunun planlarla hangi bölgelerde, hangi inşaatlar yapılacak bunu devlet denetleyecek ve herkes her yapıyı yapamayacak.Finansman ve deneyim olarak belli kriterler aranacak. Bu durum çok gecikmiş bir iyileşme ama bugün dahi bunun yapılması ülkemiz için çok büyük bir kazanç. Barınma insanlar için temel ihtiyaç bu sistemin daha iyi raylara oturmasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TEORİ VE PRATİĞİ BİRLİKTE KURGULADIK"

Gayrimenkulde MBA programını teori ve pratiği birleştirecek şekilde kurguladıklarını ifade eden Levent Sümer," Sektörden akademik geçmişi ve ciddi tecrübesi olan hocaların kesişimiyle beraber teori ve pratiği birleştirecek şekilde kurguladık. Benzerlerinden farkı, finansal alana ağırlık vermemiz oldu" dedi. Program hakkında detaylı bilgi veren Sümer, sözlerine şöyle devam etti:

"Program toplam 10 dersten oluşuyor. Ancak bu dersleri de alt modüllere ayırdık. Böylece öğrenciler modüllerin hepsini alarak seçmeli derslerin hepsine erişim sağlamış olacak. Gayrimenkul Ekonomisi, Gayrimenkul Değerlendirme Süreçleri, Uluslararası Gayrimenkul Proje Geliştirme Süreçleri, Stratejik Planlama gibi dersler olacak. Bu program hayata geçerek sektördeki ciddi beklentiyi karşılayacak. Özellikle en temel problem olan gayrimenkul finansmanına stokta olan konutların eritilmesine, boşluk oranları artmakta olan alışveriş merkezi ve ofislerdeki doluluk oranlarını artırabilmeyi ve yeni nesil gelişme trendlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik bu program ciddi bir bakış açısı ve çerçeve çizecek."