İSTEK Okulları tanıtım programı 23 Şubat’ta

İSTEK Okulları, anaokulu ve ilkokullarını tanımak ve kayıt yaptırmak isteyen velileri, 23 Şubat’ta İstanbul’daki tüm İSTEK Okulları kampüslerinde düzenlenecek tanıtım programına davet ettiğini duyurdu.

İSTEK Okulları'ndan yapılan açıklamada, "Tanıtım Programı, İSTEK Okulları’nda akademik ve sosyal yaşamı anlatan sunum ile başlayacak. Sunum sırasında öğrenciler okul içinde eğlenceli ve eğitici çeşitli atölyelere katılarak vakit geçirebilecek. Sunumun ardından veli ve öğrencilerin birlikte katılacağı farklı içeriklerde renkli atölyeler gerçekleşecek. Atölye etkinliklerinin yanı sıra ayrıntılı kampüs ve okul gezilerinde Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve tüm birimlerden bilgi alınabilecek" ifadelerine yer verildi.

Tanıtım Programı 23 Şubat’ta, İSTEK Okulları’nın İstanbul’un her iki yakasında bulunan 8 kampüsünde saat 10.00’da başlayacak.