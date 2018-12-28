İSTEK'li öğretmenlere 'oyunlaştırma' eğitimi verildi

İSTANBUL, () - İSTEK Okulları öğretmenleri dersleri daha etkili ve eğlenceli hale getirmek için 'Oyunlaştırma' eğitimi aldı. Sınıf Öğretmeni Semen Yüksel, eğitimin kendisi için fayda sağladığını söyleyerek, "Dersi oyunlaştırmak öğrencilerin bakış açısını olumlu etkiledi" dedi.

İSTEK okulları eğitim sürecini sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de etkin bir şekilde sürdürmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak dersleri daha etkili ve eğlenceli hale getirmek için farklı branşlardaki öğretmenlere 'Oyunlaştırma' (Gamification) eğitimi verildi. Öğretmenlere verilen eğitimde, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve onların derslerdeki problemlere farklı bakış açıları kazandırmaları için yöntemler anlatıldı.

Dünyadaki kullanım örneklerinin, yapılan araştırma istatistiklerinin sunulduğu eğitimde, ayrıca, Web 2.0 araçlarından bahsedildi ve okullarda kullanılan örnekler paylaşıldı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının canlandırılması ile eğitim tamamlandı.

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ

Sınıf Öğretmeni Semen Yüksel,"Bu eğitim bana ders içinde kullanabileceğim materyaller hakkında büyük ölçüde fayda sağladı. Uygulamaların örneklenerek anlatılması hangi alanlarda kullanabileceğim konusunda fikir edinmemi sağladı.Çocukların öğrenirken zorlandığı veya sıkıldığı konuları oyunlaştırarak öğretmek sınıf atmosferini ve çocukların derse bakış açısını olumlu yönde etkiledi" diye konuştu.

"DERSİ DAHA VERİMLİ İŞLEDİM"

Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Günay ise, "Bu eğitim öncesinde ders içeriği olarak oyunlaştırma öğelerinin ders içerisine bilişim teknolojileri vasıtasıyla entegre edilebileceğinin farkında değildim. Her ne kadar bilgisayar desteğiyle oyunlaştırma yapılabilecek bir çok uygulama olsa da, ben, beden eğitimi derslerinde bilgisayarsız, oyunlaştırma öğelerini kendi derslerimde kullanabileceğimi fark ettim. Örneğin, eğitimden hemen sonra yaptığım ilk yüzme dersinde kullandığım puanlama ve level atlama sistemiyle öğrencilere daha eğlenceli bir ortam yarattığımı fark ettim. Bu sayede daha verimli ve eğitsel bir ders işlemiş oldum" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM BANA YENİ UFUKLAR AÇTI"

Fen Bilimleri Öğretmeni Gözde Kaya da, "Fen Bilimleri Öğretmeni olarak derslerimde öğrencilerin dikkatini toplamanın ve dersi etkinlikle geçirmemizin daha kalıcı öğrenmeyi sağladığını düşünüyorum. Gamification eğitimi bu anlamda bana yeni ufuklar açtı.Çocukların ilgi duyduğu alanlar bir arada 'oyun, teknoloji ve motivasyon'. Bu içeriklerle öğrencilerimin derse olan ilgi ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik etkinlikleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu uygulamaların hem dersimin içeriğine hem de çocukların aktif katılımına etkisi olduğunu düşünüyorum.Uygulamalar, ders sırasında öğrencilerimin teknolojiyi kullanarak dersimi tekrar etmelerini sağlarken, yüksek motivasyonlu, eğlenceli bir atmosfer yaratmamda bana yardımcı oldu" dedi.