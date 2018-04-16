İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden akreditasyon turu

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Almaata Enstitüsü’nde “Yükseköğretimde Akreditasyon” konulu seminerle enstitünün akademik ve idari kadrosu ile bir araya geldi.

40 bölümü ve 48 programı ile Türkiye’nin en çok akredite edilmiş programına sahip üniversitesi olma ünvanını elinde bulunduran İstanbul Gelişim Üniversitesi, akreditasyon sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üniversitelere ziyaretler gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi son olarak Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Almaata Enstitüsü’nde ağırlandı.

Üniversitenin daveti ile ziyarette bulunan İGÜ Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, akreditasyon sürecinde edindiği bilgi ve deneyimlerini seminer kapsamında katılımcılarla paylaştı.

Seminerin sonunda Öztaş’a enstitüye yaptığı katkılardan ötürü plaket takdim edildi.

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