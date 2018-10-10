"İşletmeler belli sayıda meslek lisesi mezunu çalıştırmalı"

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Türkiye İhracatçılar Birliği’ni (TİM) ziyaret etti. Üniversiteler ile yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu görüşmede İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, işletmelerin belirli sayıda meslek lisesi mezunu çalıştırması gerektiğini söyledi.

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Süleyman Çakıroğlu ile bir araya gelinen toplantıda, üniversite ile yapılabilecek mesleki eğitim iş birlikleri görüşüldü.

İGÜ İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Gümüş, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü’nün gerçekleştirdiği ziyarette iş dünyasının gündemi değerlendirildi.

“ÜNİVERSİTELERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

Eğitim anlamında sıkıntılar yaşadıklarını belirten İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, meslek okullarında istedikleri düzeyde öğrenci yetişmediğini söyledi. Sanayii ve üniversite iş birliklerine önem verdiklerini vurgulayan Şenocak, “Üniversitelerle birlikte çalışmak zorundayız. İyi ürün üretiyor ama iyi pazarlayamıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri de ihracatta pazarlama elemanı bulamıyor oluşumuz” dedi.

Ara eleman bulmakta da zorluk çektiklerini dile getiren Şenocak, “İnsanlar bu okullara severek gitmiyor. Severek gitmedikleri için de istedikleri performans sağlanamıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) olarak da ciddi bir çalışmamız var. İşletmelerin belirli sayıda meslek lisesi mezununu çalıştırmasının zorunlu kılınması gerekiyor ve meslek lisesi mezunlarına bir takım avantajların sağlanması gerekiyor. İş garantisi ve başarı bursları ile öğrenciler bu okullara teşvik edilebilir” diye konuştu.

“SANAYİCİLERLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ İŞ BİRLİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Üniversite güvencesi altında verdikleri eğitimlerle ülke sanayisine katkıda bulunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “İhracatta Hedef Pazar Belirleme, Ticari İstihbarat ve Uluslararası Pazarlama, İhracatta Teslim Şekilleri ve Lojistik” başlıklarında birçok eğitime imza attık. İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim kalitesini Avrupa’dan aldığı akreditasyonlarla kanıtlamış bir yükseköğretim kurumu. Şu an Türkiye’nin en çok akredite edilen programına sahip üniversitesi konumundayız. Eğitim kalitesi, İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde de üniversite ile aynı doğrultuda ilerliyor. Sanayiciler ile gerçekleştireceğimiz iş birlikleri bizim için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

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