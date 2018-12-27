İhtiyaç sahibi öğrenciler okuldaki mağazadan giyinecek

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanması için 'Okul Mağazası' açıldı. Veliler ve öğrenciler tarafından temin edilecek olan giyim ile kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrenciler mağazadan alabilecek.

'Okul Mağazası'nın açılışına Kaymakam Şükrü Görücü, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ile ilçedeki okulların yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. Açılışta konuşan Din Kültürü Öğretmeni Abdülkadir Kurt, "Eskiden öğretmen arkadaşlarımız maddi durumu olmayan öğrenci ile karşılaştığında bu sorunu ya kendisi ya da maddi durumu iyi olan birisini bularak çözmeye çalışıyordu. Bu arada zaman kaybı oluyordu, bu zaman kaybını ortadan kaldırmak için okulumuzda bir mağaza açmaya karar verdik. Böylece maddi durumu iyi olan ile ihtiyaç sahibi olan arasında köprü olalım ve zamanı en iyi şekilde değerlendirelim istedik. Bu sayede ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edilir edilmez, sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı hedefledik. Okulumuzda yardım kültürü oluşmasını istedik. İhtiyaç fazlası giyecek ve kırtasiye malzemesi olan bunları mağazamıza getirecek, ihtiyacı olan öğrenci de gelip mağazadan ihtiyacını karşılayacak. Böylece veren el, alan el birbirini görmeden ihtiyaçlar karşılanacak" dedi.

KİMSENİN HABERİ OLMAYACAK

Kaymakam Şükrü Görücü ise "Güzel bir açılışta birlikteyiz. Emeği geçenleri kutluyorum. Biz daha önce de söyledik; nerede garip, yetim, öksüz varsa her türlü yardımı yapacağız. Burada ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz, arkadaşlarımızca hazırlanan mağazadan giyinecek ve bunu kimse bilmeyecek" diye konuştu. Mağaza kurdele kesilerek, açıldı.



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