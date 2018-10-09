İGÜ ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi

İSTANBUL, ()-TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerinin tasarladığı robot, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) ilgisini çekti. İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, projenin danışman öğretmeni ve öğrencilerle üniversitenin Avcılar kampüsünde bir araya geldi.

“KİNECT VE SESLE KONTROL EDİLEBİLİYOR”

Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Olimpiyat Ekibi olarak, çocukların kabiliyetleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarının belirten proje danışmanı Bilgisayar Öğretmeni Yusuf Sezikli, “Onlara matematik, fen ve bilgisayar gibi istedikleri alanlarda çalışmalar, projeler yaptırarak Türkiye çapında ve uluslararası çapta yarışmalara hazırlıyoruz. Bu projemizde de çocuklarımız kinect ve sesle kontrol edilebilen bir robot tasarladılar. Projemizin ismi ‘Her Sınıfta Robot’. Bu proje ile çocuklar öğretmenin yanında robotla konuşarak ders içinde yardımcı bir kaynak olsun diye bu robotu tasarladılar” dedi.

“ROBOTU EL HAREKETLERİMİZLE KONTROL EDEBİLİYORUZ”

Projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Gökkuşağı Koleji son sınıf öğrencisi Asım Aktaş, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin teknoloji çağının gerisinde kalmaması daha ileriye gitmesi için teknolojiyi mutlaka kullanmamız gerektiği düşüncesiyle bu projeye başladık. Eğitim uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre teknolojinin derslerde kullanılması eğitimde motivasyonu arttırıyor. Bu nedenle bizde bu projeyi hazırladık. Robotlarımızı hem ses hem de el hareketlerimizle kontrol edebiliyoruz. Biz bu robotumuzu okulumuzun 5A sınıfıyla test ettik. Hem öğretmenlerimizin hem de arkadaşlarımızın görüşünü aldık. Öğrenci arkadaşlarımız dersi zevkle dinlediklerini ve böyle bir robotu kendilerinin de yapmak isteklerini söyledi. Öğretmenlerimiz de böyle bir robotun derslerde olmasının öğrencilerin dikkatini arttırdığını ve verimli olarak ders işlediklerini söyledi.”

Proje yazılım aşaması hakkında da bilgiler veren Aktaş, “Belirli program ile robota bağlanıyoruz. İnsan vücudunun koordinatlarını alıp motorları çalıştırıp durdurabiliyoruz. Örneğin sağ elimiz başımızın üzerindeyse sağ motor çalışsın sağa doğru hareket etsin komutu anlamına geliyor. Kinect üzerindeki mikrofonlar ile ses komutlarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ROBOT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞACAK”

Gençlerin çalışmalarını desteklediklerini belirten İGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Bizler de bu zamana kadar fakülte olarak birçok robot geliştirdik. Robot yarışlarında dereceler aldık. Gençlerimiz her gün teknolojinin imkânlarını kullanarak daha iyi daha gelişmiş robotlar yapıyor. Gelecekte ülkesine, vatanına, milletine hayırlı mühendisler olacaklar, ülkemizin kalkınmasına büyük katkıda bulunacaklardır” dedi.

Robot geliştirme çalışmalarının ilkokul çağına kadar geldiğini belirten İGÜ Rektör Yardımcısı ve TTO ( Teknoloji Transfer Ofisi) Sorumlusu Prof. Dr. Ali Okatan, “Robot geliştirme çalışmaları daha yaygınlaşacak ve sürekli olarak yapılacaktır. Çağımız robot çağı. Bizler gençlere elimizden gelen her türlü desteği TTO olarak vermeye hazırız” diye konuştu.

“BİLİMSEL PROJELERE DESTEK VERİYORUZ”

Üniversite olarak teknolojik ve bilimsel birçok projeye imza attıklarını dile getiren İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Gerek akademik kadromuzu, gerekse öğrencilerimizi bilimsel projeler yapmaya her zaman teşvik ediyor ve tüm projelere destek veriyoruz. İGÜ olarak 200 patent ile Türkiye’nin en çok patente sahip üniversitesi konumundayız. Ortaokul öğrencilerimizin yaptığı bu projeyi takdir ediyorum. Projeyi geliştirmeleri aşamasında elimizden gelen her türlü desteği vermeyi hazırız” ifadelerini kullandı.

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