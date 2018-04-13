İGÜ öğrencileri “Yaşam Mücadelesine Ortak Ol’’ dedi

İSTANBUL, ()-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Kulübü çerçevesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri Kübra Kurtoğlu, Mehmet Akif Şengül, Melek Tüter, Mustafa Kökkazan, Nazan Armağan tarafından ‘’Yaşam Mücadelesine Ortak Ol'’ konulu Beylikdüzü Barınak ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ziyaret düzenlendi.

Sokaktaki ve barınaktaki hayvan dostlarının ihtiyaçları için farkındalık yaratmayı amaç edinen ziyaret kapsamında, bu doğrultuda neler yapılabileceği üzerinde durularak tüm üniversite gençliğinin barınaklara destek amaçlı farkındalık kazanmasının önemine dikkat çekildi.

ÜNİVERSİTEDE KAMPANYA YAPTILAR

Etkinlik çerçevesinde barınaktaki hayvan dostların ihtiyaçları doğrultusunda okullarında ihtiyaç malzemeleri toplamak için büyük bir kulübe oluşturan öğrenciler, üniversitelerinin çeşitli yerlerinde stand açtılar ve bir hafta boyunca broşürleri ilebilgilendirme yaparak, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin belirli yerlerine ‘’Yaşam Mücadelesine Ortak Ol’’ sloganlarıyla birlikte ihtiyaç listelerinin de olduğu afişler astılar. Kampanya sonrasında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri ile hayvan sever öğrenciler, üniversitede topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile barınağa desteklerini ilettiler.

EN ÇOK İKİNCİ EL KULLANILMIŞ MALZEMEYE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Beylikdüzü Belediyesi Barınak ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın “Gerçekleştirmiş olduğunuz kampanya son derece etkileyici, sandığımızdan çok daha fazla destek getirdiniz, sizin gibi duyarlı gençlerin sayısının fazlalaşmasını istiyoruz. Merkezimizde belediyemiz her şeyimizi karşılıyor ancak barınaktaki dostlar için halılara, yolluklara, polarlara, çarşaflara çok ihtiyacımız oluyor. Çamaşır makinelerimiz var yıkayıp defalarca kullanabiliyoruz fakat hastane binasında hasta hayvanların altlarına yaydıklarımızı tekrar kullanamıyoruz bakteri alışverişi olmasın diye onlar için yeni çarşaf, battaniye gibi şeyler kullanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı bitmek tükenmek bilmeyen bir ikinci el kullanılmış malzeme ihtiyacımız oluyor. Kimseye veremeyeceğiniz durumda olan yani bir fakire dahi verseniz ayıp olacak şeylere biz talibiz’’ diyerek temennilerini dile getirdi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu ise,“ Kullanılmış ihtiyaç malzemelerini kendiniz de toplayabilirsiniz. Bu anlamda herkes apartmanından bile başlasa bir sürü ihtiyaç malzemesi olur’’ diyerek öğrencilerine kampanyanın sürdürülebilir olması gerekliliğinin altını çizerek, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Abdülkadir Gayretli, topluma faydalı projelere sonuna kadar destek veriyor, üniversite olarak elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız” dedi.