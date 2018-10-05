İGÜ, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (İSTESOB) ziyaret etti. Güngören Kaymakamı Zeyit Şener’in de bulunduğu toplantıda, üniversite esnaf odaları iş birliği ile yapılabilecek mesleki eğitim çalışmaları ele alındı.İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Gümüş, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Ümit Alkan ve İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü’nün gerçekleştirdiği ziyarette İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile esnaf ve sanatkârların gündemi değerlendirildi.“MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI İLE BİR ARAYA GELMEK İSTİYORUZ”Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin önemine değinen Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “İSTESOB Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi altında, üniversitemiz güvencesi altında mesleki eğitim çalışmaları ile bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.Başkan Faik Yılmaz, üniversitelere her zaman kapıları açık olduğunu ve Gelişim Üniversitesi ile beraber çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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