İAÜ, ‘Haydi Bilimle Aydınlanalım’ şenliğine ev sahipliği yapacak

İSTANBUL, () - İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ), 5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Haydi Bilimle Aydınlanalım’ adlı bilim şenliğine ev sahipliği yapacak.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin işbirlikleriyle hayata geçirilecek.

BİLİMSEL FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTENİYOR

İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek şenlikle bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda etkileşimli etkinliklerle aktararak toplumun tüm kesimindeki bireylerin bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca bilim insanlarıyla öğrencileri ve ailelerini bir araya getirerek laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmak ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmek hedefleniyor.

DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISI OLUŞTURULACAK

Şenlikte özellikle bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve gözlemledikleri olaylara ve kavramlara karşı bilimsel ve disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacak. Özellikle bilime ve bilim insanlarına güven ve bakış açılarının olumlu yönde gelişmesi ve ailelerin çocuklarını bilime yönlendirerek olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Proje, katılımcıları ‘yapan-yaşayan-paylaşan’ konumuna getirmesiyle öne çıkıyor.

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