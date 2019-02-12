(Görüntülü) Zülfü Livaneli gençlerle bir araya geldi

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () – ZÜLFÜ Livaneli, Kültür Koleji ve Kültür Koleji Fen Lisesi’nin birlikte düzenlediği söyleşiye katıldı. Fen lisesi öğrencilerine yaşam ve deneyimleri hakkında konuşan Livaneli, ardından gençlerin sorularını yanıtladı.





Kültür Koleji ve Kültür Koleji Fen Lisesi, 60’ıncı yıllarını kültür sanat alanında yapılan söyleşiyle kutladı. Zülfü Livaneli’nin davet edildiği etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Livaneli’yi ilgiyle dinleyen gençler, Livaneli’ye merak ettiklerini sordu.





“BENİM OKULLARA TEŞEKKÜR ETMEM GEREKİYOR”





Gençlerle konuşmanın insana verilmiş bir hediye olduğunu söyleyen Zülfü Livaneli, “Okullara gittiğim için bana teşekkür ediyorlar ama sonunda ben o okullardan o kadar mutlu ayrılıyorum ki, o günüm güzel geçiyor. O bakımdan benim onlara teşekkür etmem gerekiyor. Rahmetli Yaşar Kemal de aynı böyle düşünürdü. Türkiye büyük bir ülke, çok okul var ve herkese ulaşamıyorsunuz. Keşke imkan olsa da çalışmak yerine sadece bu konuşmaları yapsam” dedi.





Gençleri görünce ve sorularını duyunca mutlu olduğunu ifade eden Livaneli, “Yüzlerindeki aydınlığı, gözlerindeki ışığı görünce Türkiye’nin geleceğiyle ilgili büyük umutlar besliyorum. Çünkü gençlik zor bir şeydir. İnsanın kendini kanıtlama, dünyayı değiştirme çabası, ailesiyle okuluyla problemleri olur. Zor dönemlerdir, hepimiz o yollardangeçtik. Okul dışında da kitap okuyor, müzik dinliyorlar. Bu onların dünyasının genişlemesini sağlıyor. Zaten sadece okuldan edinilen bilgilerle değil hayattan edinilen bilgilerle harmanlamak gerekiyor bunları” diye konuştu.





YENİ ROMAN YOLDA





Yeni bir roman üzerinde çalıştığını da sözlerine ekleyen Livaneli, “Bir de ‘Sevdalım Hayat’ diye bir özyaşam öyküm var. Onun, gençler için bir versiyonu hazırlandı. Biraz daha kısaltıldı ve dili elden geçirildi. Adı da ‘Rüzgarlar Hep Gençtir’ olacak” ifadelerini kullandı.





“ÖĞRENCİMİZ ORGANİZE ETTİ”





Kültür Koleji’nin 60’ıncı yılında Zülfü Livaneli’yi ağırlıyor olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Bu işin en güzel tarafı Edebiyat Kulübündeki bir öğrencimizin bunu organize etmesi. Fen lisesinde edebiyat, sanat ve kültürün önemli olması ve onların yaşamını zenginleştirmesi çok önemli” diye konuştu.