(Görüntülü) Uluslararası Tıp Programı ilk mezunları verdi

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen 'Uluslararası Tıp Programı' ilk mezunlarını verdi. Başarılı bir 6 yılı geride bıraktıklarını belirten DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, "Doktorlarımızın daha iyi yetişebilmesi için Marmara Üniversitesi ile bu işbirliğini yaptık" dedi.





Beykoz Kundura'da düzenlenen mezuniyet törenine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Hakan Gündüz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve veli katıldı. Tören öncesi mezuniyet pastası kesildi ve tören 169 öğrencinin müzik eşliğinde salona girmesiyle başladı. Öğrencilerin sahnede yerini almasının ardından tören başladı. Kürsü konuşmaları sonrası 169 öğrenci kep attı.





PROGRAM İLK MEZUNLARINI VERDİ





Uluslararası Tıp Programı'nın 6 yıl önce başladığını belirten Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, "İlk mezunlarımızı veriyoruz. Bu işbirliğinin sonucunu hep birlikte kutlamak için bugün burada bulunuyoruz. Öğrencilerimiz gayet mutlu ve 6 yılın süresince de bana hiçbir zaman olumsuz bir yorum gelmedi. Bizim bu programla amacımız şuydu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) küçük bir yer. Doktorlarımızın daha iyi yetişebilmesi için Marmara Üniversitesi ile böyle bir işbirliği yaptık" diye konuştu.





"GENÇ ÜNİVERSİTELER ARASINA GİRDİK"





DAÜ'nün dünya üniversiteleri arasında yer alması için çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Necdet Osam, "Biz bunu son 3 yılda gerçekleştirdik. Genç üniversiteler sıralamasında 101'inci sırada yer alıyoruz. Türkiye bağlamında ise 4'üncü sırada bulunuyoruz. Dünya üniversiteler sıralamasında 25 bin üniversite arasında yapılıyor bu sıralamalar ve biz de 600'üncü sırada yer alıyoruz. Bizim için önemli olan kalite. En büyük hedefimiz de bu" ifadelerini kullandı.





ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR PROGRAM





Program hakkında bilgi veren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Hakan Gündüz ise şunları söyledi:





"2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ilk defa başladığımız Marmara ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin birlikte gerçekleştirdiği programın bu sene ilk mezunlarını veriyoruz. 22 öğrencimiz bu program kapsamında mezun olacaklar. Aynı zamanda biz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 30. dönem mezuniyet törenini de bugün birlikte gerçekleştireceğiz. Toplanda 169 kıymetli öğrencimizi bugün hekimlik mesleğine doğru yönlendirmiş olacağız. Öğrencilerimiz İlk 3 yılın derslerini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kurulu Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nde aldı. Derslerinin büyük çoğunluğunu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden her gün uçakla giden hocalarımız verdi. Pratik eğitimlerini ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldılar. Bu uluslararası ilişkiler anlamında çok önemli bir program. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) organizasyonuyla iki üniversite arasında imzalanan protokolle belirlenmiş bir program."





"DÜNYA TIP LİSTELERİNE GİRMEYİ BAŞARDIK"





DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora de gururlu olduklarını anlatarak, "Hem KKTC hem de Güney Kıbrıs Rum Kesimi tıp fakülteleriyle yarışmamız gerekiyordu ve başardık. İdarecilerimiz, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz ve aileleri bize inandılar. İlk mezunlarımızı verirken dünya tıp listelerine girmeyi başardık ve bununla gurur duyuyoruz. Amerika, Kanada ve Avustralya'da öğrencilerimiz sınava girme hakkı kazandılar. Bu nedenle çok gururlu ve kurucu dekan olarak çok heyecanlıyım çünkü öğrencilerimiz dünyanın her yerinde sağlık dağıtacak ve sorunlara çözüm üretecekler" dedi.